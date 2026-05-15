Fotomultas en rutas de Río Negro: dónde estarán las nuevas cámaras

La instalación de nuevas cámaras para fotomulta en una de las rutas más transitadas de Río Negro generó sorpresa entre los conductores. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial aclararon que no se trata de controladores de velocidad sino que es un sistema de control que complementará a los radares que se encuentran tanto en rutas nacionales como provinciales ya que cuentan con tecnología capaz de registrar imágenes y datos técnicos de cada infracción.

En los últimos días, quienes circulan por la Ruta Nacional 22 a la altura de calle San Juan, en Roca, observaron trabajos de colocación de estructuras y cámaras sobre la calzada. El operativo está a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y forma parte de un esquema de controles que también alcanzará a otras ciudades de la provincia.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Marcelino Luis Di Gregorio, explicó que los equipos instalados “son cámaras para controlar semáforos, cinturón de seguridad y adelantamiento”. Además, indicó que también permitirán detectar el uso del celular al volante y maniobras indebidas sobre la ruta.

Las cámaras digitales serán instaladas en distintos puntos de la provincia. Di Gregorio mencionó que además de Roca, estarán en Cipolletti, Regina, Viedma, San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otros.

En cuáles ciudades estarán las nuevas cámaras para fotomultas en Río Negro

Las cámaras son complementarias a los radares de velocidad. Foto: Juan Thomes.

Según detalló el funcionario, los dispositivos todavía no están operativos y actualmente atraviesan la etapa de instalación y conexión. “Recién se comienza con la instalación, después viene la conectividad con el centro de monitoreo y oportunamente vamos a informar cuándo ya estén funcionando”, sostuvo.

Di Gregorio aclaró además que estas cámaras no medirán velocidad. “Esto es complementario de los controles de velocidad. Controlan semáforos, cinturón de seguridad y adelantamiento», afirmó.

«Las cámaras se instalan en el marco de la seguridad vial, nosotros tenemos un objetivo que reducir las víctimas y siniestros viales» Marcelino Luis Di Gregorio, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Además, aclaró que las fotomultas irán al juzgado de falta de la provincia, «es el derecho de defensa que tiene todo infractor», explicó.

El subsecretario Di Gregorio explicó que la empresa concesionaria, la firma Brocart, que actualmente opera los radares en la provincia también cuenta con autorización para instalar las nuevas cámaras para fotomulta.