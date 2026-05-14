Jueves helado en el Alto Valle: mínima de 0°C y frío intenso este 14 de mayo

El clima volvió a tomar otro rumbo y la sensación térmica descendió notablemente en la región del Alto Valle que amaneció con heladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un jueves con un inicio y cierre de jornada de frío intenso, sin embargo durante la tarde se prevé que el sol haga efecto y la temperatura ascienda hasta rozar los 20°C.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 14 de mayo

De acuerdo a los reportes del pronóstico, este jueves 14 de mayo la temperatura máxima en Neuquén y Roca llegará a los 17°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 0°C respectivamente, ofreciendo un inicio y cierre de jornada más helado.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que no se prevén lluvias para esta jornada. Las probabilidades son del 0% tanto para Roca como para Neuquén capital.

Sin embargo el pronóstico resalta que podrían registrarse ráfagas de viento leves con velocidades de hasta el 30 km/h. La franja horaria donde se intensificarán será la noche.