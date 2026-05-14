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Jueves helado en el Alto Valle: mínima de 0°C y frío intenso este 14 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este 14 de mayo. Mirá el detalle del clima.

Redacción

Por Redacción

Vuelve el frío extremo a Neuquén y Río Negro. Foto: Juan Thomes.

Vuelve el frío extremo a Neuquén y Río Negro. Foto: Juan Thomes.

El clima volvió a tomar otro rumbo y la sensación térmica descendió notablemente en la región del Alto Valle que amaneció con heladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un jueves con un inicio y cierre de jornada de frío intenso, sin embargo durante la tarde se prevé que el sol haga efecto y la temperatura ascienda hasta rozar los 20°C.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 14 de mayo

De acuerdo a los reportes del pronóstico, este jueves 14 de mayo la temperatura máxima en Neuquén y Roca llegará a los 17°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 0°C respectivamente, ofreciendo un inicio y cierre de jornada más helado.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que no se prevén lluvias para esta jornada. Las probabilidades son del 0% tanto para Roca como para Neuquén capital.

Sin embargo el pronóstico resalta que podrían registrarse ráfagas de viento leves con velocidades de hasta el 30 km/h. La franja horaria donde se intensificarán será la noche.


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El clima volvió a tomar otro rumbo y la sensación térmica descendió notablemente en la región del Alto Valle que amaneció con heladas.

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