Zoe Gotusso, Petroka, tributo a Charly y más: qué ver este fin de semana en Neuquén y Río Negro

El destacado del finde

Zoe Gotusso en Neuquén

Zoe Gotusso se presentará este sábado, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén) para presentar, entre otras, las canciones de Detalles, su original disco de versiones de canciones de Robert Carlos. Las entradas están disponibles solo por venta online a través de flashpass.com.ar.

Bariloche

Canciones de Charly García

Influencia

Un recorrido por sus canciones, su poesía y la influencia que marcó generaciones enteras del rock nacional. Chelo Miranda, voz y guitarra; Riki Basevich, guitarra y voz.

Este viernes, a las 21, en Cervecería La Posta (Av. Pioneros 8511)

Ernesto Amstein Trío

Presenta Luditas

El grupo está conformado por Ernesto Amstein: Piano Fender Rhodes, composición. Pablo Bruni: Contrabajo. Matías Falivene: Batería.

Este EP, incluye tres composiciones originales y una versión de Rabo de Nube de Silvio Rodríguez, junto a la cantante y compositora Loli Molina. Toma la figura histórica de los luditas, artesanos que resistieron la llegada de la revolución industrial, para plantearse interrogantes del presente.

Este viernes, a las 21, en la Biblioteca Popular Carilafquen. Entrada a la gorra.

«Llegar a una fiesta

Teatro

Comedia existencial escrita e interpretada por Marina Barbera, en codirección con Andrea Vegazzi. Un viaje poético y payaso que con humor se adentra en la contradicción de pertenecer – ya a veces querer escapar – del grupo humano. Entre memoria, naturaleza y humor, la obra nos invita a salirnos del mapa para descubrir nuevos territorios de existencia.

Este viernes, a las 21.30, en Biblioteca Sarmiento.

Música andina y puneña

Abra Pampa – 40 años

Este sábado, a las 19, en Sala Rautenstrauch, Campus de Artes y Música Bariloche

“Una estrella bajo la tierra”

Festival de Títeres Andariegos

Cía. Sariri teatro y títeres (Ecuador)

Domingo, a las 17.

Sala Rautenstrauch, Campus de Artes y Música Bariloche.

Choele Choel

Tango por FCP

Tango FCP y Artistas FCP actuarán este viernes, a las 21, en el Cine Teatro de Choele Choel, con un programa que incluye “Naranjo en flor” y “Chiqué”, entre otros.

El programa está conformado por temas como “Che Buenos Aires”, “Chiqué”, “Milonga del trovador”, “Naranjo en flor”, “Ventarrón”, “Morena”, “Piropos”, “Chiquilín de Bachín”, “Serenata del amor callado”, “Rondando tu esquina”, “A dónde vas”, “Zum”, “Quejas de bandoneón”, “Tarde” y “Pasional”.

Tango FCP está integrado por Humberto Taglialegna, piano y arreglos; Marcelo Pope González, contrabajo; y Pablo Borgia, bandoneón. Junto a ellos, estarán el cantante Leandro Rodríguez; Laura Covicchi, violonchelo y Miguel Spaciuk, violín.

Cipolletti

Teatro de humor

Petroka

El comediante El Marito vuelve a los escenarios con un espectáculo totalmente renovado y presenta su nuevo show “No apto para secos”, el tercer espectáculo de su exitoso personaje PETROKA.

Luego de “Buena PETROKA” y “La biyuya continúa”, El Marito redobla la apuesta con una propuesta cargada de humor actual, situaciones cotidianas y personajes desopilantes, con su sello inconfundible.

En este nuevo show, PETROKA no estará solo. El público se reencontrará con El Profe y conocerá a un nuevo personaje que se suma al universo PETROKA: El Albañil, una incorporación que promete carcajadas desde su primera aparición.

“No apto para secos” es un espectáculo ágil y filoso, que combina actuación y humor popular, retratando con ironía la relación con el dinero, la viveza criolla y las contradicciones de la vida cotidiana.

Este sábado a las 21.30 en Teatro La Caja Mágica (Mariano Moreno 354).

Música

Federico Leguizamón

Como parte de su gira patagónica, el poeta jujeño Federico Leguizamón se presenta este viernes, a las 20, con su espectáculo “Ruidismo y poesía”, en el bar cultural Tierra Media (Roca 1228). La entrada es libre y gratuita.

Neuquén



Mood Live

Ministro González 40

Viernes las 21. Horcas presenta la gira “¡Ustedes mandan!”. Banda invitada: Lógica.

Domingo a las 21, Adriana Varela con un espectáculo de tango y versiones del rock nacional, entre otras canciones de la música popular argentina y española.

Las entradas para los espectáculos están disponibles en protickets.com.ar y en boletería de la sala.



El Arrimadero

Misiones 234

“La suerte de la fea”

El Arrimadero Teatro recibirá una nueva función de la obra “La Suerte de la Fea”, un unipersonal de Mauricio Kartun protagonizado por Laura Sarmiento, con la dirección de Silvana Feliziani.

Este sábado, a las 21.30. Anticipadas al 299 5713050

La Penúltima oportunidad (+13)

Viernes a las 21:30

Comedia negra con humor ácido e ironía

Anticipadas $18.000 / Puerta $20.000. Alias: teatronqn.mp

Enviar comprobante al 299 5713050

Marta y Juana son dos amigas que han pasado toda su vida compitiendo entre sí en un pequeño pueblo. Sin embargo, ni siquiera la muerte logra poner fin a esa rivalidad: en “otro plano”, ambas continúan enfrentándose en situaciones cada vez más disparatadas, en una búsqueda cargada de sinsentidos que expone, con humor mordaz, las tensiones humanas más profundas. Dirección de Dardo Sánchez y las actuaciones de Laura Sarmiento y Silvana Feliziani.

Ámbito Histrión

Chubut 240

“Una familia como la nuestra”

Viernes a las 21:30

Reservas: 2994530771

Una comedia ácida y entrañable sobre los enredos, los silencios, las explosiones y los afectos que conviven bajo el mismo techo. Porque no elegimos a la familia, pero sí cómo sobrevivirla.

Dramaturgia: Marcelo Bruno. Actúan: Nicolás Añiñir, Ana María Alonso, Juan Fontana y Sofia Tarruella. Dirección: Ana María Velaz.

Puntos suspensivos”

Teatro

Sábado a las 21

Reservas: 2994019051

“La familia argentina ”

Teatro

Sábado a las 21:30

Reservas: 2994530771

“Criaturas: Café Concert”

Sábado a las 23

Reservas: 299 4530771

Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan. Ideal para salir en pareja o con amigos.

“Me hace ruido”

Domingo a las 20:30

Reservas: 299 6542897 – 299 4513823

Podés hacer todas tus reservas en https://teatrohistrion.com/

Deriva Teatro

Sarmiento 841

“Nadadora de fondo”

Teatro

Una mujer. Una pileta. Una obsesión. Laura Vicuña encontró en el agua un lugar que se parece al cielo. Pero lo que parece refugio también puede ser prisión. La exigencia. El cuerpo llevado al límite. La memoria que insiste.

Una obra sobre la perfección, la presión y aquello que nos sostiene… o nos hunde.

Dramaturgia y actuación de Laura Raiteri. Dirección: Verónica Martínez Durán.

Este sábado, a las 21.30. Anticipadas: $25.000. Única función. Capacidad limitada. Reservas: 299 512 7497

Teatro

“Encender la noche”

Inspirada en el universo poético de Ray Bradbury. Lucas le teme a la oscuridad. Cuando cae la noche, enciende todas las luces. Pero la noche también tiene algo para mostrar. Blanca llega para abrir ese mundo: para cambiar la mirada, para dejar que la oscuridad revele sus formas.

Una propuesta escénica donde teatro, títeres, objetos y sombras construyen un universo sensible y profundamente visual. Una puesta de gran belleza, donde la luz y la oscuridad dialogan en escena.

Este domingo, a las 16.30. Anticipadas $20.000 / En puerta $25.000

Reservas: 299 512 7497

Actúan: Vero Cardoso y Gastón Fernández

Dramaturgia y dirección: Verónica Martínez Durán

Roca

Sinfónica FCP con Mozart y Tchaikovsky

La Orquesta Sinfónica FCP sube al escenario del Auditorio Dr. Tilo Rajneri de Roca, este sábado, a las 21, con obras de grandes compositores.

La propuesta contará con la actuación del director invitado Mario Benzecry y el clarinetista Luis Matamoros como solista.

El programa está compuesto por “Concierto para Clarinete en La Mayor” de Wolfgang Amadeus Mozart; con la actuación solista de Luis Matamoros; y “Sinfonía N°4 en Fa Menor Op. 36” de Piotr Ilich Tchaikovsky. La Orquesta Sinfónica FCP está integrada por más de 50 músicos en violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, clarinetes, oboes, fagotes, cornos, trompetas, trombones, piano y percusión; y cuenta con la dirección del maestro Fabrizio Danei.

Museo Municipal

de Bellas Artes

Uruguay 650, primer piso

Quedó inaugurada la segunda exhibición de artes visuales del año en el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez”. La misma está compuesta por cuatro muestras individuales, que abordan distintas miradas sobre el territorio, la memoria y la naturaleza desde lenguajes contemporáneos.

“Zoología imaginaria”

De Marcela Zuliani, presenta esculturas en metal que configuran un universo de fauna argentina con texturas reales y fantásticas. La propuesta evoca la memoria, la infancia y la conexión con la naturaleza.

“Paisajes industrializados: explorando territorios en Río Negro”

De Agustina Gattoni, propone una instalación pictórica que reflexiona sobre el impacto de la actividad minera en el paisaje de Wawel Niyeu. La obra pone en tensión la relación entre naturaleza y explotación industrial.

“Memorias del Atlántico Sur” De Agustina Oviedo, reúne una serie de pinturas que exploran la relación entre agua, memoria y territorio. A través de una mirada sensible, las piezas evocan las variaciones cromáticas y emocionales del mar, entendiendo el agua como símbolo de transformación, profundidad y vida.

“Fitogeografía de la Patagonia Argentina”

De Oriana Polotnianka, es un mural cerámico que entrelaza cartografía y flora patagónica, invitando a reflexionar sobre la biodiversidad y el cuidado del entorno natural.