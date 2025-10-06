ESCUCHÁ RN RADIO
¿Ganaste Quini 6? Revisa los números del sorteo del 5 de octubre 2025 y los premios

Quini 6 puso en juego un nuevo pozo millonario este domingo 5 de octubre 2025. Conocé cómo fueron las jugadas y los números sorteados, para controlar tu cartón. ¡Suerte!

Por Redacción

Quini 6.-

Ya están acá los resultados del Quini 6 de este domingo 5 de octubre 2025. Si bien el gran pozo millonario de las categorías principales quedó vacante, no todo está perdido: el juego Siempre Sale hizo su magia y dejó a varios afortunados con importantes premios en efectivo. Dejá el mate y la tele un minuto, revisá la tabla completa de números ganadores y descubrí si fuiste uno de los afortunados de la noche.

Quini 6: números del sorteo del domingo 5 de octubre 2025

TRADICIONAL

  • 05
  • 06
  • 09
  • 32
  • 34
  • 44

    Vacante.

    LA SEGUNDA

    • 06
    • 13
    • 20
    • 25
    • 44
    • 45

    Vacante.

    REVANCHA

    • 03
    • 15
    • 19
    • 21
    • 22
    • 43

    Vacante.

    SIEMPRE SALE

    • 06
    • 20
    • 26
    • 30
    • 41
    • 45

    Ganadores: 22 personas con 5 aciertos se repartieron $310.020.210.

      Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 5 de octubre 2025?

      El Quini 6 que se jugó este domingo 5 de octubre 2025 quedó vacante en la mayoría de sus categorías, con 6 aciertos. Sin embargo, en el juego «Siempre Sale» repartió un pozo millonario para 22 ganadores con 5 aciertos.

      Ahora, el próximo premio se agranda para este miércoles 8 de octubre 2025. Quini 6 pone en juego unos $5.200 millones, que repartirá en el siguiente sorteo desde las 21:15. ¡Suerte!


      Quini 6

