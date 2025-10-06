¿Ganaste Quini 6? Revisa los números del sorteo del 5 de octubre 2025 y los premios

Ya están acá los resultados del Quini 6 de este domingo 5 de octubre 2025. Si bien el gran pozo millonario de las categorías principales quedó vacante, no todo está perdido: el juego Siempre Sale hizo su magia y dejó a varios afortunados con importantes premios en efectivo. Dejá el mate y la tele un minuto, revisá la tabla completa de números ganadores y descubrí si fuiste uno de los afortunados de la noche.

Quini 6: números del sorteo del domingo 5 de octubre 2025

TRADICIONAL

05

06

09

32

34

44

Vacante.

LA SEGUNDA

06

13

20

25

44

45

Vacante.

REVANCHA

03

15

19

21

22

43

Vacante.

SIEMPRE SALE

06

20

26

30

41

45

Ganadores: 22 personas con 5 aciertos se repartieron $310.020.210.

Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 5 de octubre 2025?

El Quini 6 que se jugó este domingo 5 de octubre 2025 quedó vacante en la mayoría de sus categorías, con 6 aciertos. Sin embargo, en el juego «Siempre Sale» repartió un pozo millonario para 22 ganadores con 5 aciertos.

Ahora, el próximo premio se agranda para este miércoles 8 de octubre 2025. Quini 6 pone en juego unos $5.200 millones, que repartirá en el siguiente sorteo desde las 21:15. ¡Suerte!