¿Ganaste Quini 6? Revisa los números del sorteo del 5 de octubre 2025 y los premios
Quini 6 puso en juego un nuevo pozo millonario este domingo 5 de octubre 2025. Conocé cómo fueron las jugadas y los números sorteados, para controlar tu cartón. ¡Suerte!
Ya están acá los resultados del Quini 6 de este domingo 5 de octubre 2025. Si bien el gran pozo millonario de las categorías principales quedó vacante, no todo está perdido: el juego Siempre Sale hizo su magia y dejó a varios afortunados con importantes premios en efectivo. Dejá el mate y la tele un minuto, revisá la tabla completa de números ganadores y descubrí si fuiste uno de los afortunados de la noche.
Quini 6: números del sorteo del domingo 5 de octubre 2025
TRADICIONAL
- 05
- 06
- 09
- 32
- 34
- 44
Vacante.
LA SEGUNDA
- 06
- 13
- 20
- 25
- 44
- 45
Vacante.
REVANCHA
- 03
- 15
- 19
- 21
- 22
- 43
Vacante.
SIEMPRE SALE
- 06
- 20
- 26
- 30
- 41
- 45
Ganadores: 22 personas con 5 aciertos se repartieron $310.020.210.
Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 5 de octubre 2025?
El Quini 6 que se jugó este domingo 5 de octubre 2025 quedó vacante en la mayoría de sus categorías, con 6 aciertos. Sin embargo, en el juego «Siempre Sale» repartió un pozo millonario para 22 ganadores con 5 aciertos.
Ahora, el próximo premio se agranda para este miércoles 8 de octubre 2025. Quini 6 pone en juego unos $5.200 millones, que repartirá en el siguiente sorteo desde las 21:15. ¡Suerte!
