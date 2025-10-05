Todo lo que debés saber sobre el pozo millonario de Quini 6 este 5 de octubre 2025

¡El sorteo del Quini 6 de HOY, domingo 5 de octubre 2025, promete ser millonario! Se pone en juego un pozo espectacular que genera la máxima expectativa en todo el país. Lotería de Santa Fe anuncia una cifra que puede cambiarte la vida en una sola noche.

Descubrí a qué hora se sortea Quini 6 y cuál es el monto del pozo acumulado para esta noche.

Quini 6: ¿De cuánto es el pozo millonario de este domingo 5 de octubre 2025?

Hoy Quini 6 pone en juego un nuevo pozo estimado en $4.800 millones de pesos este domingo 5 de octubre 2025, que se llevará el jugador que haya elegido los seis números ganadores entre el 00 y el 45; si no, se repartirá entre varios afortunados apostadores.

Pozo estimado de Quini 6, este domingo 5 de octubre 2025.-

Las apuestas de Quini 6 solo se toman en agencias autorizadas de lotería de todo el país, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega. «Porque el Quini ‘LO CAMBIA TODO’, acercate a tu agencia favorita y jugale a tu suerte» alientan oficialmente.

Quini 6: ¿Qué se juega con el ticket de este domingo 5 de octubre 2025?

Aunque el objetivo principal de Quini 6 es acertar los seis números de la apuesta, aquellos que consigan cinco de esos seis aciertos tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis aciertos, el tercero.

Quini 6 tiene tres variantes de juego, entre los que reparte pozos millonarios, con el cartón inicial. Estas versiones son:

Tradicional.

Revancha.

Siempre Sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale de Quini 6, es necesario haber participado del sorteo Tradicional.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de este domingo 5 de octubre 2025?

Quini 6 sortea este 5 de octubre 2025, desde las 21:15, en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión puede seguirse en vivo por estos canales oficiales: