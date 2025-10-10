Guía práctica: cómo elegir un auto usado barato y confiable en Argentina

Comprar un primer auto o cambiar el modelo actual sin gastar una fortuna es el objetivo de muchos argentinos. El mercado de usados ofrece opciones sólidas, especialmente si se buscan modelos reconocidos por su bajo costo de mantenimiento y buena reventa. Te dejamos los detalles en esta nota.

Autos usados: modelos económicos para buscar

Al enfocarse en autos con más de 10 años de antigüedad, pero con historial de confiabilidad, estos modelos suelen tener precios de lista competitivos, a menudo por debajo de los $5.000.000, dependiendo del año, estado y la versión:

Volkswagen Gol (Power/Trend): Líder histórico en ventas de usados. Repuestos fáciles de conseguir y mecánicamente robusto. Ideal para el uso diario y primer auto.

Chevrolet Corsa / Classic: Vehículo simple, económico de mantener y con muy buen rendimiento de combustible. Excelente opción para bajo mantenimiento y uso familiar.

Fiat Palio / Uno: Modelos compactos y ágiles. Los motores Fire son conocidos por su durabilidad si reciben el mantenimiento adecuado. Perfectos para la ciudad y zonas urbanas.

Renault Clio (Mío): Uno de los vehículos más vendidos en su segmento por años. Buen rendimiento y mercado activo de repuestos. Una alternativa confiable y con estética moderna en sus últimas versiones.

Autos usados: consejos antes de la compra

Revisión Mecánica Obligatoria: antes de cerrar cualquier trato, un mecánico de confianza debe inspeccionar el estado del motor, la suspensión y la caja.

Verificación Legal: revise el historial del vehículo. Solicite un Informe de Dominio ante el Registro de la Propiedad Automotor para confirmar que no tenga multas, prendas ni inhibiciones judiciales.

Kilometraje y Año: si bien los autos más antiguos son más baratos, priorice el estado general. Un auto de 10 años bien cuidado es mejor que uno de 5 años maltratado.

NA