El boom de autos usados tiene a Neuquén como protagonista

El mercado de autos usados en Argentina registró un fuerte volumen de operaciones durante el primer semestre de 2025. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), hubo un crecimiento del 25,26% en relación a junio, cuando se contabilizaron 143.191 transferencias, aunque marcó una leve retracción del 2,34% frente a julio de 2024, que había registrado 183.668 operaciones.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2025, el mercado alcanzó 1.097.767 unidades transferidas, lo que representa un 18,93% más que en el mismo período del año anterior, cuando se habían realizado 923.066 operaciones. Estos números consolidan la tendencia positiva que viene mostrando el sector, con un empuje notorio desde las provincias del interior del país.

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), lo resumió así: “El mercado sigue traccionando con buen ritmo. Dos datos lo demuestran: el fuerte incremento frente a junio (24%) y la sólida tendencia interanual, con casi 1,1 millones de unidades en siete meses”.

Según el directivo, las provincias que más dinamismo mostraron en este período fueron Formosa (46,66%), Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%). En cambio, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires registraron subas más moderadas.

Al analizar los desafíos que enfrenta el sector, Lamas remarcó que el acceso al crédito sigue siendo clave: “Creemos que el futuro y la expansión del mercado vendrán por esta herramienta de vital importancia para el sector”, sostuvo. De cara al futuro inmediato, proyectó que el segundo semestre podría mantener la misma performance que el primero, “siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”.

Las pickups dominaron en provincias rurales, mientras que hatchbacks y sedanes compactos lideraron en áreas urbanas del país.

LOS 10 AUTOS USADOS MÁS VENDIDOS EN LA ARGENTINA

Ranking Modelo Precio de ref. (en dólares) 1 VW Gol Trend 2020 U$D 10.700 2 Toyota Hilux 4×2 DX 2.4 2020 U$D 28.300 3 Chevrolet Corsa classic 2016 U$D 6.700 4 F- Ranger 2.2 Tdi 4×2 2020 U$D 27.500 5 VW Amarok 2.0 Trendline 2020 U$D 25.700 6 Ford EcoSport 1.5 SE AT 2020 U$D 15.400 7 Peugeot 208 Active 1.6 5P 2020 U$D 15.200 8 Toyota Corolla XEI Pack 2.0 2020 U$D 23.800 9 Fiat Palio Attractive 1.4 5P 2020 U$D 10.900 10 Ford Ka SE 1.5 5P 2020 U$D 11.600

LOS 10 AUTOS USADOS MÁS BARATOS EN LA ARGENTINA

Tomando como referencia modelos de hasta 10 años de antigüedad (2015) y datos de la CCA, estos son los precios promedio en el mercado:

• Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $5.605.000

• Volkswagen UP 3p 1.0 Take Up!: $7.254.000

• Nissan March 5p 1.6 Active: $7.748.000

• Fiat Palio 3 puertas 1.4 Fire: $7.992.000

• Fiat Idea 5p 1.4 Elx Attractive 2014: $8.357.000

• Volkswagen Gol 3p 1.4 Power: $8.362.000

• Citroën C3 5p 1.5 Origine: $8.643.000

• Renault Sandero 5p 1.6: $8.756.000

• Chevrolet Celta 5p 1.4 Advantage: $8.762.000

• Renault Logan 4p 1.6 Authentique Pack I Abs: $9.412.000