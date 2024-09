Jubilados y pensionados pueden pedir este préstamo de hasta 25 millones de pesos: estas son las condiciones

Banco Nación mantiene la oferta de préstamos preaprobados para jubilados y pensionados a sola firma y de hasta 25 millones de pesos, que pueden gestionarse de forma sencilla y en pocos pasos a través del celular. Te contamos cuáles son las condiciones.

Quiénes pueden pedir el préstamo de hasta 25 millones de pesos para jubilados y pensionados

Según informa Banco Nación en su página web, el préstamo preaprobado para jubilados y pensionados pueden pedirlo aquellas personas que perciban sus haberes en la entidad, es decir que los hayan obtenido a través de ANSES.

Pero otros beneficiarios no pueden solicitarlo: no se encuentran incluidos en esta línea de crédito quienes cobren Pensiones No Contributivas (PNC), pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables, vinculadas al ministerio de Capital Humano.

Cómo pedir el préstamo de hasta 25 millones de pesos para jubilados y pensionados

El préstamo preaprobado de Banco Nación para jubilados y pensionados puede gestionarse en simples pasos a través de la aplicación de BNA+, de forma sencilla y rápida a través del celular.

Eso puede hacerse:

1. Ingresando en la aplicación de BNA+, a través del celular.

2. Se elige la opción Préstamos, luego pulsá en +.

3. Seleccioná el préstamo de tu preferencia e indicar importe, destino y cuotas.

Una vez que valides tus datos en esta plataforma, ya podés acceder a los montos ofrecidos por Banco Nación en tu cuenta de la entidad, hasta los 25 millones de pesos.

Cuáles son las condiciones del préstamo para jubilados y pensionados de Banco Nación, por hasta 25 millones de pesos

El préstamo de Banco Nación para jubilados y pensionados se otorga en pesos y el monto máximo será aquel que surja de una afectación de ingresos, en la que la cuota no supere el 35% de los haberes netos en múltiplos de 100 encuadrados en estos valores.

Cabe tener en cuenta que para plazos de hasta 60 meses, se considera el monto máximo de 25 millones de pesos. En todos los casos, el monto mínimo será de 10 mil pesos.

La amortización del préstamo es mediante el sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas en la forma de práctica por el Banco Nación. Las cuotas se descontarán directamente de la caja de ahorros. Esta versión se otorga a sola firma y se instrumenta con pagaré.