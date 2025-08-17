Necrológicas de hoy, domingo 17 de agosto de 2025

BETTI NELLY SANDOVAL de MARQUEZ Falleció en Gral. Roca a los 72 años. Su esposo: Raúl Márquez. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 13 en el Cementerio Parque Las Fuentes SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Maria Aurora Larravide La Dirección, compañeros y personal de FARMACIAS GLOBAL participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Maria Laura Larravide, madre de nuestra compañera y colaboradora Paula Arnedo.Acompañamos a Paula y a su familia en este difícil momento, elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de su madre.Neuquen, 16 de agosto de 2025

IRMA GARCIA VDA.DE SANCHEZ Falleció en General Roca a los 90 años. Sus hijas: Graciela y Marisa. Su hijo político: Juan Bautista Reus. Sus nietos y bisnietos. Sus hermanas: Inés y Elena, hermanos políticos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 16.30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO