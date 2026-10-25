Necrológicas de hoy, domingo 25 de octubre de 2026

SPOTO, LILIANA ELBA Falleció en Neuquén el día 22 de Octubre, a la edad de 73 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MORA, HECTOR Falleció en Neuquén el día 22 de Octubre, a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 11:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GENTILE, SERAFINA Fallecio en Gral. Roca a los 77 años. Su hijo: Alejandro. Su hija politica: Bruna. Su nieta: Lucila. Nietos en el afecto: Agustin y Martin. Bisnietos en el afecto: Maria Luz y Valentino Y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 17,30 en el CEMENTERIO PARQUE LAS FUENTES.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO