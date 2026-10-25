Neuquén modernizará su sistema de emergencias: busca implementar el 911

Nicolini participó de la conferencia de prensa en la que se anunció la prohibición de la actividad de los limpiavidrios en la capital. Foto Matías Subat.

La Provincia gestiona la puesta en marcha del sistema único de emergencias. A través del número 911 centralizarán las respuestas ante las solicitudes de distintos puntos de Neuquén. El equipamiento importado requiere de un proceso de compra que está en etapa de gestión.

La idea es que ante una emergencia se pueda marcar un único número para solicitar ayuda.

La implementación fue confirmada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. El funcionario detalló que tanto el equipamiento como el software deben ser adquiridos en el exterior. Recalcó que en la provincia de Neuquén existe un atraso de 20 años en esta materia.

El proceso para la compra fue iniciado. Se trata del sistema de emergencias 911. De este modo, por primera vez se unificará las vías de atención y respuestas rápidas entre las distintas agencias como se las denomina.

«Venimos trabajando fuertemente y esperamos poder tenerlo implementado a la mayor brevedad posible», apuntó.

Después de describir que no xiste un número único al que se pueda llamar ante la emergencia, Neuquén se encuentra en el proceso de adquisición de todo el equipamiento y el software necesario. Aseguró que el equipamiento es de última generación, con la tecnología acorde a las actuales necesidades del territorio neuquino.

Tecnología de avanzada

Una vez instalado, se simplificarán los canales de pedido de auxilio. «Eso va a permitir tener un número único de emergencia, el 911, y de ahí automáticamente se recibe la llamada, se dispara a la central de emergencia y se dispara hacia las distintas agencias, como se le llama», especificó Nicolini.

En la actualidad, ante una situación de emergencia las personas suelen llamar a la Policía, a bomberos o el hospital de manera simultánea. La idea es unificar la línea para que la respuesta se articule de manera más ágil.

El ministro Nicolini sostuvo que la propuesta está en una etapa avanzada de gestión, sin embargo declinó dar un plazo preciso, debido a que el proceso es más prolongado. «Es muy difícil dar fecha en estas cuestiones porque es todo el proceso administrativo, después los insumos que vienen de afuera, el tema del tránsito, lleva su tiempo», dijo.

Agregó que se deben concretar los trámites de la aduana una vez que ingresan al país, teniendo en cuenta que toda la tecnología es importada.

Por último, el ministro de Seguridad sostuvo que cuando asumieron en la administración provincial se encontraron con un atraso estructural. «Estamos hablando de tecnología de hace 20 años, del siglo pasado prácticamente, por eso estamos trabajando en eso y se está trabajando con esa empresa española», manifestó.

La optimización y agilización de los costos en los tiempos de integración, es lo que se busca a partir de la puesta en marcha de este nuevo sistema.