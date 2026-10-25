Gato huiña, otra vez en peligro de extinción: podrían quedar 442 adultos

El gato huiña es un felino solitario y con hábitos nocturnos o crepusculares que vive esquivo entre la vegetación densa del bosque patagónico (Foto: Mauro Tammone)

En los rincones más profundos de la Patagonia, un pequeño habitante camina en silencio entre los árboles. El gato huiña, reconocido como el felino de menor tamaño en el continente americano, pesa apenas dos kilos. Habita en los bosques templados andino-patagónicos y selvas valdivianas del centro y sur de Chile y en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en Argentina.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) modificó la categoría global de la especie a “Preocupación Menor”. Sin embargo, la situación en el territorio de la Argentina presenta un escenario opuesto. En los bosques del sur, este pequeño depredador enfrenta un riesgo real de extinción.

La Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) acaba de actualizar la lista nacional sobre fauna amenazada y el gato huiña pasó a estar en la categoría “En Peligro”. Tres científicas que forman parte del CONICET y del Parque Nacional Nahuel Huapi revelaron datos clave para hacer esa actualización.

Las investigadoras combinaron registros de cámaras trampa con información sobre densidades en Chile. En diálogo con Diario RIO NEGRO, la bióloga Florencia Frola Mendizábal, quien es becaria del CONICET en Bariloche, explicó por qué la población del felino corre riesgos.

“Las principales amenazas son el cambio de uso de suelo, que implica la pérdida de bosques debido al avance del desarrollo urbano y turístico, las actividades agrícola-ganaderas y forestales, y los incendios”, detalló la experta quien hizo la investigación con Ilaria Agostini y Laura Álvarez Borla.

Además, acotó: “Se suman las intrusiones de personas para hacer actividades recreativas o laborales; las rutas y caminos humanos, que conllevan atropellos y cortan la conectividad del paisaje; las especies exóticas que compiten por sus recursos, transmiten enfermedades y desplazan a las nativas (principalmente perros y gatos domésticos); y factores asociados al cambio climático global, como eventos extremos de temperatura, sequías y la alteración de los hábitats”.

Los perros y gatos domésticos atacan al gato huiña y lo desplazan de su ambiente (Foto: Conicet)

Huellas de peligro

Tras el análisis de los datos, las investigadoras calcularon la existencia de apenas 442 individuos maduros de gato huiña en el país. Ocupan un área efectiva de sólo seiscientos treinta y dos kilómetros cuadrados.

“Para mejorar la situación poblacional de la especie, se debería profundizar en su conocimiento en nuestro país, ya que aún hay muchos vacíos de información aún”, subrayó Agostini. Una pregunta pendiente es cómo el gato huiña utiliza el espacio y cómo interacciona con otras especies.

También se debería concientizar a la población para disminuir los atropellamientos en rutas y la libre circulación por áreas naturales de perros y gatos domésticos, que son animales peligrosos para el huiña, remarcó. Por último, “se debería fomentar los paisajes de coexistencia en los que las actividades humanas puedan llevarse a cabo sin detrimento de la conservación del gato huiña y otras tantas especies importantes para los ecosistemas patagónicos”, afirmó.

Algunos ejemplares nacen con pelaje negro por una condición llamada melanismo (Foto: Wikipedia)

Dónde vive y cómo cuidan al felino en los parques patagónicos

El gato huiña está presente en el Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Arrayanes, Parque Nacional Lago Puelo y Parque Nacional Los Alerces. Existen registros de 2019 y 2024 en el Parque Municipal Llao Llao, cercano a la ciudad de Bariloche.

Entre 2020 y 2023 se empezaron a implementar dos mayores proyectos de monitoreo de gato huiña en Argentina. Uno se desarrolla en el Proyecto en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Se integra con estudios de percepciones y actitudes de pobladores locales, iniciativas educativas (que incluyen actividades con escuelas) y de mitigación de amenazas, como la instalación de cartelería vial. Está a cargo de Ilaria Agostini, con Laura Alvarez Borla, Florencia Frola Mendizábal y colaboradores.

Por otra parte, se lleva a cabo otro proyecto en el Parque Nacional los Alerces. Se hace el monitoreo de la ecología, la distribución y la conectividad de la población del huiña en el área protegida y alrededores. Está a cargo de María de las Mercedes Guerisoli, Mauro Schiaffini y colaboradores.

“Un aspecto novedoso es que han aparecido individuos melánicos. Significa que son individuos que poseen mayor melanina en el pelaje. Esto hace que el patrón que normalmente es un fondo marrón manchado de negro, se vea completamente negro”, contó Frola Mendizábal.