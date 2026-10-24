Expo Bovinos 2026 en Junín de los Andes: quiénes fueron los campeones de Hereford y Angus

El Gran Campeón Macho Hereford de la Expo Bovinos 2026, junto a su expositor y las autoridades en la pista de Junín de los Andes. Foto: Juan Savio.

La ganadería patagónica tuvo uno de sus momentos centrales este sábado en Junín de los Andes, donde la jura de reproductores de la XV Expo Bovinos 2026 consagró a los mejores ejemplares de las razas Hereford y Aberdeen Angus.

La exposición, organizada por la Sociedad Rural del Neuquén, reunió a cabañas de la región y puso en valor el trabajo de selección genética que se desarrolla en los establecimientos ganaderos.

Hereford: San Edmundo obtuvo el Gran Campeón Macho

En la jura de la raza Hereford, el Gran Campeón Macho Puro Pedigree fue para la cabaña San Edmundo, de Fernando Hernández, de Pilcaniyeu, Río Negro.

El premio Reservado Gran Campeón Macho Puro Pedigree correspondió a la cabaña Río Pico, de Julián Gonzalo, de Chubut. Este establecimiento también obtuvo el reconocimiento al Mejor Macho Puro Registrado, identificado con el RP 1687.

En hembras, el Lote Gran Campeón Hembra Pura Registrada y el premio a la Mejor Hembra de Lote, fueron para la cabaña Toki-Eder, de Junín de los Andes, Neuquén.

La evaluación de los ejemplares estuvo a cargo del médico veterinario Sergio Mundet, quien tuvo la responsabilidad de juzgar los animales de esta raza en la pista de la Expo Bovinos 2026.

Criadores de la Patagonia presentaron sus ejemplares Hereford en la pista central de la muestra. Foto: Juan Savio.

Angus: Cerro Chenque se quedó con los grandes campeonatos Puro Pedigree

En la jura de Angus, Cerro Chenque S.R.L. obtuvo los principales reconocimientos en las categorías Puro Pedigree, tanto en machos como en hembras.

El Gran Campeón Macho, correspondiente a la categoría Campeón Dos Años Menor, fue el ejemplar RP 273, presentado por Cerro Chenque S.R.L.

La jura de Angus reunió a criadores y ejemplares destacados en la pista central de la Expo Bovinos 2026, en Junín de los Andes. Foto: Juan Savio.

El mismo establecimiento consiguió el Gran Campeón Hembra, de la categoría Campeón Vaquillona Intermedia. De esta manera, la cabaña obtuvo los dos grandes campeonatos Puro Pedigree informados en el listado oficial.

La jura de Angus estuvo a cargo de la ingeniera agrónoma Nora Baltuska, según el cronograma de la exposición. Su tarea consistió en evaluar los ejemplares presentados dentro de las categorías correspondientes.

La Nicolasa y El Horizonte se destacaron en Angus Puro Controlado

En las categorías de Puro Controlado, La Nicolasa, obtuvo el premio al Mejor Toro Puro Controlado.

Además, el establecimiento consiguió el Lote Gran Campeón Macho, correspondiente a la categoría Campeón Dos Dientes.

Por su parte, el Lote Gran Campeón Hembra, también de la categoría Campeón Dos Dientes, fue para El Horizonte, de Marijo S.A.

La genética y el trabajo de las cabañas protagonizaron la jura de Angus en la Expo Bovinos 2026. Foto: Juan Savio.

La genética patagónica, protagonista de la Expo Bovinos

Las juras de reproductores permiten mostrar el trabajo que realizan las cabañas en la selección de sus animales y constituyen un punto de encuentro para criadores, productores y especialistas del sector.

La evaluación de los ejemplares se desarrolla por raza y categoría, con reconocimientos que distinguen a los animales presentados y a los establecimientos responsables de su crianza.

La XV Expo Bovinos 2026 continúa este domingo en Junín de los Andes con una agenda que incluye una charla sobre bienestar animal a cargo del INTA, una demostración en pista del uso de drones agropecuarios y el remate de animales.

La subasta incluirá borregas y terneras del Concurso Tromen, reproductores de exposición, animales generales e invernada. De esta manera, la muestra combinará las juras ganaderas con la capacitación, la tecnología y la comercialización.