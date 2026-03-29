ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Necrológicas de hoy, domingo 29 de marzo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, domingo 29 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Benegas, Edubijes

Fallecio en Gral Roca a los 96 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos recibieron sepultura ayer a las 11 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar