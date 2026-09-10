Minería en Catamarca: MARA presentó el Informe de Impacto Ambiental para el desarrollo de su proyecto de US$ 4.500 millones

MARA —perteneciente a Glencore— presentó ante el Ministerio de Minería de Catamarca el Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la etapa de explotación del proyecto que contempla el desarrollo del yacimiento Agua Rica, mediante el aprovechamiento de la infraestructura existente de Bajo la Alumbrera.

Según informó la compañía, el informe describe las características del ambiente donde se desarrollará el proyecto, su incidencia socioeconómica y ambiental, y las medidas de manejo previstas para las distintas etapas de la operación, incluido el cierre.

El diseño de la iniciativa se encuentra orientado por criterios de mejora continua, prevención y gestión responsable de los recursos, con soluciones técnicas destinadas a reducir la huella ambiental y sostener un esquema de monitoreo permanente.

«La presentación del IIA de MARA es un paso central en el compromiso de Glencore con la Argentina para el desarrollo de un proyecto de cobre de alta calidad», afirmó Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina.

En ese sentido, el directivo indicó que la iniciativa impulsará a la empresa para posicionarse «como un actor clave en el crecimiento de Catamarca, y apoyará la ambición de que Argentina se convierta en uno de los principales productores mundiales de cobre«.

El proyecto contempla una inversión de US$ 4.500 millones, de acuerdo con la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) presentada en agosto de 2025. Para la etapa de construcción, MARA prevé generar más de 2.000 puestos de trabajo, con prioridad para trabajadores y empresas proveedoras locales.

La presentación del IIA constituye un nuevo paso dentro del proceso de evaluación ambiental que deberá atravesar el proyecto antes de avanzar hacia su desarrollo. El emprendimiento integra el yacimiento Agua Rica con las instalaciones y la infraestructura asociada de Bajo la Alumbrera, lo que permite aprovechar activos mineros existentes en Catamarca.

En diciembre de 2025, Glencore confirmó la reactivación de las operaciones de Alumbrera y señaló que el inicio de la producción estaba previsto para el segundo semestre de 2027. La infraestructura existente de ese complejo constituye uno de los componentes centrales de la estrategia para el desarrollo de MARA.

El avance se produce en un contexto de expectativas de crecimiento de la demanda mundial de cobre vinculada, entre otros factores, a la transición energética. Para Glencore, MARA forma parte de su cartera de proyectos cupríferos en la Argentina, junto con El Pachón, en San Juan.