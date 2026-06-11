Necrológicas de hoy, jueves 11 de junio de 2026

MARTINEZ, FACUNDO LUIS CESAR Falleció en El Bolsón a los 27 años. Sus padres: Jorge Martinez y María de las Mercedes Jerez, su hermana Carolina, su abuela, tios, primos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca y velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, recibieron sepultura ayer a las 16,30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ROBLES VDA. DE SANHUEZA, EDUVINA Falleció en General Roca a los 83 años. Sus hijas Noemí e Isabel. Sus hijos políticos Pedro y Jorge, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer a las 14 hs. previo oficio religioso al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

QUILODRÁN, ÓSCAR ELÍAS 10/05/2026 -10/06/2026 A un mes de tu partida el dolor sigue intacto y te extrañamos como el primer día. Descansa en paz, tu recuerdo siempre vivirá en nosotros. Tu familia.

SALINAS FUENZALIDA, MARIO SERGIO Falleció en Cipolletti el día 10 de Junio a la edad de 76 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados el día 12/06. en el Cementerio de Cipolletti. SERVICIO SOCIAL CALF

Yacopino de Raposo, Liliana Directivos y personal de Performance SA participan con pesar su fallecimiento, acompañando a la familia en su profundo dolor.

Bagli Vda de Iruretagoyena, Amalia Nilda Marita Aubone y sus hijos Gaston, Marcelo y Cecilia y familias, participan con pesar el fallecimiento de su querida cuñada. Fuiste muy importante para toda la familia. Siempre en nuestros corazones.

BAGLI, AMALIA NILDA Falleció en Neuquén el día 09 de Junio a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Ríos, Horacio (1947-2026) Socios y personal de Tecnored Ingeniería SRL participan el fallecimiento de su estimado colaborador y amigo, acompañando a sus familiares en este doloroso momento.

RIQUELME, MANUEL ANDRES Falleció en NEUQUEN el 10 de JUNIO del 2026 a la edad de 70 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán velados en sala «F» de calle Godoy 522 e inhumados a las 10 hs del dia 11 de Junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CHIRINO, GABRIEL FRANCISCO Falleció en General Roca a los 78 años. Sus hijos: Sandra, Darío, y Gabriel. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 15.30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Ríos, Horacio (1947-2026)Socios y personal de Tecnored Ingeniería SRL participan el fallecimiento de su estimado colaborador y amigo, acompañando a sus familiares en este doloroso momento.

HORMACHEA, SUSANA GLADYS Falleció en Neuquén el día 09 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF