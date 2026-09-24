Necrológicas de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

NAVARRETE, LIRIA Falleció en Neuquén el día 21 de Septiembre a la edad de 95 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 12:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Del Do, América Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su socia Dra. VOGL Patricia y acompañan a ella y a su familia en este doloroso momento.

CAPOBIANCO DE LABAT, GLORIA GLADYS Falleció en General Roca el 22/09/2026. Stella y Juan Carlos Bonfiglio la despiden con afecto y acompañan a Eduardo, Sergio y demás familiares en este doloroso momento.

ARCOS BENITEZ, DOMINGO Falleció en Gral. Roca a los 78 años. Su esposa: Aida Santina Bonacchi, sus hijos: Viviana, Silvana, Luciana, Eliana y Leandro, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanos: Ricardo y Juan Arcos, sus hermanas políticas, sobrinos, amigos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados hoy de 9 a 13 en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta, serán inhumados en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

AVILES VDA. DE SOTO, EMILIA Falleció en Gral. Roca a los 84 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Misión Iglesia del Señor de Calle Tucumán 4479, recibieron sepultura ayer a las 17.30 en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

CAPOBIANCO DE LABAT, GLORIA GLADYS Falleció en Gral. Roca el 22/09/2026. Con el corazón y profunda tristeza, despedimos a nuestra entrañable amiga, muy especial para la familia Iglesia Llanos e hijos. Nos quedamos con los hermosos recuerdos compartidos y saber que estás en «Casa» nos da paz en este difícil momento. Te vamos a extrañar querida amiga. Acompañamos a su familia en tan triste despedida.

CAPOBIANCO DE LABAT, GLORIA GLADYS Falleció en Gral. Roca el 22/09/2026. Gracias por los momentos compartidos, por estar a nuestro lado en los momentos buenos y en los difíciles; recordaremos tu generosidad, tu alegría y tu risa que te caracterizaba. Chichí M., Lilia Inés, Carmen, Susana, Beatriz, Silvia y Alicia te despedimos con mucho dolor, pero a la vez con la sabiduría que nos da la vida de que estás en los brazos del Señor. Te vamos a extrañar querida amiga.

Capobianco de Labat, Gloria Gladys Lucy, Pablo, C. Andrés Pogost y flias. despiden a su amiga con mucho afecto y acompañan a Eduardo, Gaby, Sergio y nietos en estos momentos de dolor.

Capobianco de Labat, Gloria Gladys Miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de Dr. LABAT Sergio y esposa de Dr. LABAT Eduardo, y acompañan a ellos y a su familia en estas dolorosas circunstancias.

Capobianco de Labat, Gloria Gladys El Instituto Radiológico General Roca SRL participa su fallecimiento y acompaña a su socio gerente Dr Eduardo Juan Labat y familia en este triste y doloroso momento.

Capobianco de Labat, Gloria Con profundo dolor, el Consorcio del Edificio Mirasol, participa su fallecimiento y acompaña a Eduardo y familia en tan doloroso momento

Capobianco de Labat, Gloria Gladys Jorge Audisio y Sra. participan el fallecimiento de su amiga Gloria y acompañan a su esposo Eduardo Labat, sus hijos Sergio y Gabriela y demás familiares en su dolor.

Arcos Benitez, Domingo Falleció el día 22/09/2026 en Gral. Roca. Comisión Directiva y Personal del Consorcio de Segundo Grado del Sistema de Riego Alto Valle del Río Negro participa el fallecimiento del Sr Padre del Presidente del Consorcio de Roca, Leandro Arcos, acompañando a él y a su familia en este momento de dolor.

CAPOBIANCO de LABAT, GLORIA GLADYS Con dolor despedimos a nuestra querida amiga Gloria: Silvia Martínez; Mary Koerner y María Estela Mocciola. Acompañamos en este momento tan triste a toda su familia. Sus restos fueron inhumados en Parque Las FuentesEMPRESA DINIELLO

SALADINO, FRANCISCO JAVIER Falleció en Gral. Roca a los 82 años. Sus hijas, hus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados ayer al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Arcos, Domingo El Consorcio General Roca de Riego y Drenaje participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Domingo Arcos. La institución acompaña a su presidente, Leandro Arcos, y a toda su familia en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso.

arcos, Domingo La Cámara de Productores de General Roca participa con pesar el fallecimiento del Sr. Domingo Arcos acompañando a sus familiares en estos momentos.

capobianco de Labat, Gloria Lydia Fernández de Verani y familia participan su fallecimiento, sintiendo la partida de un ser especial por su alegria de vivir y su bondad. Te vamos a extrañar amiga querida!.

Capobianco de Labat, Gloria Gladys Falleció en General Roca, el 22 de Septiembre de 2026. Dra. Cecilia Lumelli, Dra. Celia Delgado, Dr. Delfin F. Delgado y familia, acompañamos a su familia en este doloroso momento.

Capobianco De Labat, Gloria Gladys Los integrantes del Centro de Enferemedades Digestivas participamos el fallecimiento de la esposa del Dr. Eduardo Labat y madre del Dr. Sergio Labat.Acompañamos a toda la familia y expresamos nuestras condolencias en estos momentos de profundo dolor.