De Neuquén a Corea del Sur: estudiantes representarán a Argentina en el Mundial de Robótica

Cinco estudiantes de San Martín de los Andes llevarán la bandera argentina hasta Corea del Sur: del 7 al 10 de octubre, representarán al país en la copa mundial de robótica FIRST Global Challenge 2026.

Aaron Barros, Enrique Cruz, Santiago Roca, Valentina Fernández y Emanuel Basile del EPET 30 y 12 pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades en Incheon frente a equipos de más de 190 países.

Neuquén participará por segundo año consecutivo en la competencia internacional en representación de Argentina: en 2025, la EPET 20 de la capital neuquina participó de la Copa Mundial de Robótica que se disputó en Panamá.

Un día del estudiante inolvidable

«El viernes a última hora avisan a la Provincia que la delegación de Neuquén va a ser la que represente a Argentina. Nos parecía, en vez de llamar enseguida el sábado, aprovechar el festejo por el día del estudiante para decirles de la participación«, contó Matías Lavandeyra, secretario técnico del ministerio de Educación.

«Los juntamos a todos en el sum y la directora les comentó que traíamos una novedad. Se llamó a los cinco estudiantes del equipo sin decirles absolutamente nada, se sentaron en la primera fila y se les mostró un video, que era la convocatoria que se hizo desde la organización del mundial«, detalló.

Gentileza.

El anuncio estuvo a cargo de representantes de los ministerios de Educación, y de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, con la presencia de Katherina Allende, subsecretaria de subsecretaria de Juventud, y Lucas Godoy, subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización.

Lavandeyra explicó que el viaje será financiado por la Provincia, a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (ECyDENSE) y el Instituto de Juegos del Azar de Neuquén (IJAN).

«Viaja una comitiva donde van los cinco chicos, el docente Nicolás Marinelli, las directoras Nora Coll, de la EPET 30, y Daniela Montiveros, de la EPET 12, representantes del equipo de Modernización y Tecnología, y de Buenos Aires de la organización«, precisó.

Recordó que la EPET 30 es una institución reciente, que surgió como anexo de la EPET 12 y que aún «está construyéndose en su identidad». Destacó que «haber sido seleccionada para poder viajar al mundial y representar a la Argentina para la escuela es un espaldarazo enorme«.

Un robot que prevenga y mitigue los incendios forestales

«La competencia manda un kit, una caja enorme con un montón de materiales. Con todos esos materiales tienen que construir un robot para resolver un desafío que está planteado para el mundial«, explicó Lavandeyra.

Remarcó que «tienen dos semanas, los chicos y las chicas con los profes, para poder resolver esa situación problemática, armar el robot y mandarlo para Corea con ellos«. Aclaró también que «el desafío para todos los países del mundo es el mismo, es la misma caja para todos«.

En esa línea, anunció que «hoy mismo ya arrancaron con toda la propuesta. Primero el diseño, pensar cuál es el desafío que tienen que resolver y ahora empezar a construir eso«.

El tema de FIRST Global Challege 2026 «Igniting Innovation» (Encendiendo Innovación) se enfocará en la importancia de detener la propagación de los incendios forestales existentes y prevenir futuras catástrofes.

La competencia también incluye el desafío «New Technology Experience» donde los equipos deberán desarrollar propuestas para resolver problemas reales en torno a los incendios.

«Estas dos semanas previas al viaje son de un trabajo enorme. Los chicos y las chicas van a estar abocadísimos a poder resolver eso y armar ese robot para poder viajar. Eso también es parte del desafío», aseguró el funcionario.