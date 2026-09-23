Vaca Muerta: Argentina recibió una propuesta de US$ 6.000 millones para el proyecto de GNL en Río Negro

El Gobierno nacional y los Estados Unidos oficializaron la creación del Corredor Andes-Atlántico, un plan bilateral diseñado para modernizar y fortalecer la conectividad entre los sectores económicos vitales de la Argentina y los principales puertos del Atlántico. La iniciativa contempla una inversión de US$7.000 millones orientada a facilitar el desembolso de capitales en infraestructura estratégica, transporte, energía, minería y tecnología.

La medida fue confirmada este miércoles a la noche de manera conjunta por la Cancillería argentina y la Embajada estadounidense con el objetivo de potenciar las exportaciones del país. Gran parte de ese monto, unos US$6.000 millones, estará destinada a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado impulsado desde Vaca Muerta.

Se trata de la iniciativa liderada por YPF junto con la firma italiana Eni y la compañía emiratí XRG, considerada la mayor inversión anunciada en la historia del país, con un desarrollo integral estimado en US$51.000 millones.

El megaproyecto Argentina LNG recibió una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$ 6.000 millones por parte del Export-Import Bank de los Estados Unidos (US Exim). La oferta se formalizó en Nueva York durante el U.S.-Argentina Forum on Supply Chains, Energy & Infrastructure.

La propuesta apunta a financiar la adquisición de bienes y servicios estadounidenses para la infraestructura y producción vinculadas al desarrollo gasífero. Su aprobación definitiva dependerá del aval final del Directorio del organismo financiero.

US$ 6.000 millones para el proyecto de GNL en Río Negro

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por YPF, Eni y XRG para desarrollar una cadena integrada de producción y exportación de gas natural licuado (GNL) que permita monetizar los recursos de Vaca Muerta. El plan contempla la producción de gas en Neuquén, infraestructura de transporte, plantas de tratamiento y la colocación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) frente a las costas de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Durante la primera etapa, las dos unidades flotantes tendrán una capacidad conjunta de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL. La cifra busca ubicar a la Argentina entre los exportadores emergentes más destacados del sector.

El desarrollo integral demandará inversiones estimadas en US$ 51.000 millones a lo largo de la vida útil del proyecto. Para 2031, año fijado para el inicio de operaciones de las unidades FLNG, la inversión prevista alcanzará los US$ 29.000 millones. De ese total, cerca de US$ 24.000 millones se destinarán a obras de infraestructura como ductos, puertos, plantas y las unidades de licuefacción, mientras que unos US$ 5.000 millones financiarán el desarrollo de los pozos de gas en la cuenca.

Del encuentro en suelo estadounidense participaron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford. Por la contraparte norteamericana asistieron el presidente del Directorio de Exim, John Jovanovic; la Chief Commercial Officer de la entidad, Sarah Whitten; el subsecretario de Estado, Christopher Landau; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; y el embajador en la Argentina, Peter Lamelas.