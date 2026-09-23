Hallan más de 30 kilos de medicamentos tirados en Neuquén: «Estamos preocupados», dijeron desde el municipio

Un operativo de limpieza en el centro de la ciudad de Neuquén derivó en la detección de 32 kilos de medicamentos desechados de forma clandestina en la vía pública. El material, compuesto por cajas, blísteres y envases, apareció mezclado con la basura tradicional dentro de los contenedores ubicados sobre la calle Félix San Martín, entre Río Negro y Chubut.

Frente a los riesgos de toxicidad, la Municipalidad desplegó un procedimiento especial para retirar los productos y activó una investigación formal para identificar a los responsables, ya que por el volumen del descarte presumen a un origen institucional o comercial más que a una acción domiciliaria aislada.

Sospechas sobre el origen y revisión de cámaras

“Estamos preocupados por este hallazgo, no puede ocurrir en la ciudad de Neuquén”, expresó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. Según explicó el funcionario, los medicamentos mal descartados pueden terminar contaminando el suelo, el agua o el aire y también quedar al alcance de personas que los consuman por accidente o de manera indebida.

Debido al sistema de recolección puerta a puerta destinado a los comercios y establecimientos que generan residuos patógenos -como farmacias, veterinarias, centros de salud y locales de estética-, las autoridades estiman que por lo que la cantidad encontrada no se trató del descarte aislado de un vecino.

Para individualizar al autor de la infracción, el municipio solicitó el acceso a los registros de las cámaras de seguridad públicas y a los equipos de videovigilancia privados del sector. “Queremos detectar qué pasó y quién fue la persona que hizo este descarte de medicamentos”, afirmó el funcionario.

A su vez, explicó que para retirar todo el material necesitaron unas 12 bolsas rojas -utilizadas especialmente para residuos patógenos- y que los mismos fueron derivados para su tratamiento e incineración en un horno pirolítico.

La alternativa para tirar medicamentos en Neuquén

Por último, Baggio recordó que quienes tengan medicamentos vencidos o que ya no utilizan existe una alternativa segura y gratuita llevándolos a las farmacias de la ciudad, donde hay recipientes especiales para recibirlos.