Necrológicas de hoy, jueves 28 de agosto de 2025

Las necrológicas del día de hoy, jueves 28 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

camilo muñoz

Cami te recordamos todos los días. Te extrañamos y sabemos que siempre nos acompañas. Te amamos. Norma y Lau.

Inés Cecilia Scifo

Clínica Roca S.A., el Directorio, sus Socios, Cuerpo Médico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de su socia, acompañan a su familia en este doloroso momento, y elevan una oración en su memoria.

INES CECILIA Dra. SCIFO DE REQUENA

Falleció en Gral. Roca a los 73 años. Su esposo: Antonio Requena. Sus hijos: Alejandra, Esteban y Nicolás. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 12, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Ver obituarios de hoy o días anteriores

