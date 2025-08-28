Necrológicas de hoy, jueves 28 de agosto de 2025

camilo muñoz Cami te recordamos todos los días. Te extrañamos y sabemos que siempre nos acompañas. Te amamos. Norma y Lau.

Inés Cecilia Scifo Clínica Roca S.A., el Directorio, sus Socios, Cuerpo Médico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de su socia, acompañan a su familia en este doloroso momento, y elevan una oración en su memoria.