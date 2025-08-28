Necrológicas de hoy, jueves 28 de agosto de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 28 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
camilo muñoz
Cami te recordamos todos los días. Te extrañamos y sabemos que siempre nos acompañas. Te amamos. Norma y Lau.
Inés Cecilia Scifo
Clínica Roca S.A., el Directorio, sus Socios, Cuerpo Médico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de su socia, acompañan a su familia en este doloroso momento, y elevan una oración en su memoria.
INES CECILIA Dra. SCIFO DE REQUENA
Falleció en Gral. Roca a los 73 años. Su esposo: Antonio Requena. Sus hijos: Alejandra, Esteban y Nicolás. Sus hijos políticos. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, recibieron sepultura ayer a las 12, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
