Necrológicas de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

LEONEL EMIR REYES Falleció en Gral. Roca a los 12 años. Sus padres: Cristian Reyes y Yesica Cayun. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 19 en el Cementerio Parque Las Fuentes.

ILEANA GOBBI de MARTIN Falleció en Allen a los 80 años. Su esposo: Carlos Antonio Martin. Sus hijas: Mariana e Ileana. Sus hijos políticos, nietos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación.