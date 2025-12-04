Necrológicas de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, jueves 4 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
LEONEL EMIR REYES
Falleció en Gral. Roca a los 12 años. Sus padres: Cristian Reyes y Yesica Cayun. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 19 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a UOCRASERVICIO: EMPRESA DINIELLO
ILEANA GOBBI de MARTIN
Falleció en Allen a los 80 años. Su esposo: Carlos Antonio Martin. Sus hijas: Mariana e Ileana. Sus hijos políticos, nietos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su Cremación. Afiliada a I.A.P.SSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
ALICIA MORALES de BARRA
Falleció trágicamente en Gobernador Costa (Provincia de Chubut) a los 65 años. Su esposo: Rubén Darío Barra. Sus hijos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General. Roca, fueron velados ayer en la capilla del Cementerio Parque Las Fuentes y recibieron sepultura a las 11, previo oficio religioso en el mismo. Afiliada a I.A.P.STraslado y Servicio: EMPRESA DINIELLO
