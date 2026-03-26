El Senado debatirá este jueves el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá

La Cámara alta debatirá en comisión este jueves próximo el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá, una postulación que había circulado cuando la exlegisladora de Neuquén votó a favor de la ley de Bases en junio del 2024 y que es cuestionada por el peronismo.

La comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, convocó para hoy a las 14:30 para tratar ascenso de militares y el pliego de Lucila Crexell como embajadora plenipotenciaria.

Deberán poner fecha para que exponga Lucila Crexell

En esa ocasión, los senadores deberán poner fecha para que exponga Crexell, cuya postulación ya desató una dura pelea en la última sesión entre la senadora K Florencia López y la jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

La ex senadora de Juntos por el Cambio, que luego se sumó a un espacio de legisladores provinciales, fue denunciada por legisladores K que sostienen que votó a favor de la ley Bases a cambio de una embajada que en el 2024 era ante Unesco y ahora en Canadá.

La senadorea López había cuestionado la decisión del Gobierno de promover como embajadora a Crexell porque señaló que implica la «configuraciòn del pago de la coima por el voto aquí de la Ley Bases”.

Patricia Bullrich y la defensa a Lucila Crexell

Bullrich respondió y señaló que Crexell «fue denunciada por el bloque al que usted pertenece y esa denuncia fue desestimada por inexistencia de delito, con lo cual la acusación que acaba de hacer no solamente viola el principio de inocencia de la exsenadora, sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”.

En la reunión también se tratarán los pliegos del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; del vicealmirante Juan Romay como jefe del Estado Mayor General de la Armada y del general de división Oscar Zarich como jefe del Estado Mayor General del Ejercito.

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