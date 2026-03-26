Terminó apuñalado tras una discusión de tránsito en el oeste de Neuquén: está internado en el Castro Rendón

Un joven de 28 años fue apuñalado en Neuquén tras una discusión de tránsito y permanece internado en el hospital Castro Rendón. El hecho ocurrió este miércoles, cerca de las 18, en la esquina de Godoy y Belgrano. La Policía intervino tras el aviso de vecinos y desplegó un operativo para ubicar a los agresores.

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio Público Fiscal a Diario RÍO NEGRO, efectivos de la División Motorizada fueron alertados sobre «una pelea entre masculinos«, donde habría una persona herida con arma blanca.

Cómo fue el ataque ocurrido en el oeste de Neuquén

Al llegar, los policías identificaron un Volkswagen Voyage con paragolpes delantero negro, en el que se desplazaban los tres agresores, quienes escaparon por Belgrano y luego tomaron calle Casilda hacia el norte, sin que se lograra establecer el rumbo posterior.

Los uniformados asistieron a la víctima, que presentaba una herida punzante en la zona baja de la espalda, del lado izquierdo. El joven estaba semiconsciente y con dificultad para respirar cuando fue atendido en el lugar.

El ataque ocurrió en la intersección de Godoy y Belgrano, en el oeste de Neuquén. Foto: archivo.

Luego, la Policía se contactó con el SIEN para solicitar el envío de una ambulancia, pero un familiar del herido decidió trasladarlo personalmente al hospital Heller por el cuadro que presentaba.

El MPF informó que en el caso intervinó la Fiscalía de actuación genérica quien dispuso: «el relevamiento de testigos, relevamiento y secuestro de cámaras de seguridad y domos del sector, la intervención de personal de criminalística y el pedido al Centro de Monotireo Urbano de las filmaciones» en la esquina del conflicto.

Conflicto de tránsito en Neuquén derivó en ataque con arma blanca y fuga

En la misma línea, el comisario Antonio Muñoz detalló en una entrevista con medios locales: “El día de ayer a las 17.55 horas personal policial que se encontraba patrullando en las inmediaciones del sector fue alertado por transeúntes de una persona lesionada en la intersección de las calles Godoy y Belgrano”.

El comisario explicó que un grupo de efectivos procedió «a realizar un patrullaje intensivo» en busca de los sospechosos, mientras otros policías asistieron al herido. El comisario informó que el herido viajaba junto a su hijo y que frenó frente al comercio de unos familiares, quienes lo asistieron inmediatamente.

Muñoz indicó que los involucrados, en primera instancia, «no se conocerían». “Se sigue haciendo relevamiento de cámaras y estamos en procura de mayor información”, afirmó el comisario. La víctima continúa internada tras ser operada.