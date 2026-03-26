Anne Hathaway pidió usar modelos «reales” en las grabaciones de El Diablo viste a la moda 2

Mientras crece la expectativa por la secuela de El diablo viste a la moda, una decisión detrás de escena empezó a generar repercusión.

Anne Hathaway tomó una postura firme durante el rodaje y marcó un límite claro: no quería modelos con extrema delgadez en la película.



Lo que pasó durante el rodaje

La actriz —que vuelve a interpretar a Andy Sachs— reaccionó al ver la delgadez de algunas modelos durante desfiles en la Semana de la Moda de Milán.

La situación también sorprendió a Meryl Streep, quien pensó que ese tipo de cuerpos “esqueléticos” ya habían quedado atrás en la industria.

La decisión que cambió la película

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Meryl Streep reveló que Anne Hathaway no dudó en intervenir.

Habló directamente con los productores y marcó su postura logrando un cambio concreto en la producción.

“Fue directamente a hablar con los productores… consiguió que las modelos no estuvieran tan esqueléticas. Es una mujer admirable”, destacó.

Un mensaje en medio de una polémica actual

La postura de Anne Hathaway no es menor. Llega en un momento donde resurgen ciertos estándares de los años 2000: extrema delgadez, presión estética en la industria, uso creciente de medicamentos como Ozempic.

El debate vuelve a instalarse en la moda y el espectáculo.

Cuándo se estrena la secuela

La nueva entrega de El diablo viste a la moda, protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep, tiene previsto su estreno en cines el 30 de abril.

La película volverá a poner el foco en el mundo de la moda, pero con una mirada que, según anticipan, busca actualizar sus códigos.