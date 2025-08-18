Necrológicas de hoy, lunes 18 de agosto de 2025

IRMA GARCIA VDA.DE SANCHEZ

Falleció en General Roca a los 90 años. Sus hijas: Graciela y Marisa. Su hijo político: Juan Bautista Reus. Sus nietos y bisnietos. Sus hermanas: Inés y Elena, hermanos políticos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 16.30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO