ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Necrológicas de hoy, lunes 18 de agosto de 2025

Las necrológicas del día de hoy, lunes 18 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

IRMA GARCIA VDA.DE SANCHEZ

Falleció en General Roca a los 90 años. Sus hijas: Graciela y Marisa. Su hijo político: Juan Bautista Reus. Sus nietos y bisnietos. Sus hermanas: Inés y Elena, hermanos políticos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 16.30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Ver obituarios de hoy o días anteriores

Temas

IA

Necrológicas

Neuquén

Río Negro

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios