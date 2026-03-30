Necrológicas de hoy, lunes 30 de marzo de 2026

Fallecio en Gral Roca a los 96 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos recibieron sepultura ayer a las 11 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

CIDE, DANTO EMILIO

Fallecio en Gral. Roca a los 76 años. Su esposa: Marta Vellico. Sus hijos: Marcia, Maria Cecilia, Carla, Emiliano, Grisel y Iara. Sus hijos políticos, nietos y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibirán sepultura hoy a las 11 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO