Recortan en 80 artículos uno de los proyectos de ley que envió Rolando Figueroa a principios de año

El texto se discute en la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones. Foto: gentileza.

El proyecto para reformar el Código de Procedimiento Minero de Neuquén volvió a discutirse esta semana en la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura. El texto, enviado por el gobernador Rolando Figueroa el 1 de marzo pasado, fue recortado por el oficialismo con el objetivo de avanzar con el tratamiento.

El diputado y presidente de la comisión, Damián Canuto (PRO-NCN), se encargó de explicar los cambios, aseguró que la discusión se encuentra «abierta» y que el documento se puso en consideración para incorporar «todo tipo de sugerencias».

Un texto escrito en 1975

Según explicó, el nuevo texto introduce un criterio de suspensión de plazos similar al que se fijó en el Código Procesal Civil, que fue considerado en el articulado. No obstante, indicó que aún se debe hacer un cotejo con las disposiciones que prevé la ley de procedimiento administrativo.

El proyecto fue simplificado en 80 artículos respecto al texto original y tiene por objetivo reemplazar el código vigente, que data de 1975.

La discusión se da en un contexto donde Neuquén busca desarrollar la actividad minera y vincularla con el fenómeno de Vaca Muerta, donde la demanda de arena para fractura, por ejemplo, se encuentra en aumento.

Canuto indicó que este proceso «no es judicial» y diferenció el texto acercado a la comisión con el Código Procesal Civil, donde «el particular asume un rol más litigante a la hora de dar inicio a un trámite y, eventualmente, controvertir las decisiones y las disposiciones tomadas”.

Dudas en la oposición

Desde la oposición pidieron precisiones sobre los objetivos de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo. César Parra (PST-FIT-U) dijo que uno te los temas a resolver es la relación entre las partes del Código Procesal Civil Adversarial.

Por su parte Brenda Buchiniz de Cumplir pidió conocer la opinión de la Cámara de Minería de Neuquén, además de la asociación que agrupa a las empresas del sector a nivel nacional.

La iniciativa fue enviada junto a otro proyecto para cobrarle regalías a la actividad. Este sistema prevé dos regalías: una del 2% en caso de que los minerales se procesen en la provincia y otra de 3% si el proceso se hace fuera de los límites de Neuquén.

Desde el Gobierno defendieron tiempo atrás la redacción del nuevo código minero e indicaron que brindaría la posibilidad de aplicar un procedimiento «completo, escueto y transparente», factores clave para reducir la especulación minera y los riesgos asociados al manejo privado de minerales en lotes fiscales, en especial los de tercera categoría, entre los que se encuentran las arenas.