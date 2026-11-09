Necrológicas de hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

MATCOVICH, ATILIO VICTORIO Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.La Presencia Salesiana de Villa Regina, participa con profundo pesar del fallecimiento de Atilio Victorio Matcovich, Q.E.P.D. Acompaña a su esposa, Norma Quintans; y a toda su familia en tan doloroso momento elevando una oración por su eterno descanso.

Llorente, Maria de las Nieves El jueves 5 de noviembre falleció María de las Nieves Llorente en su casa, acompañada de toda su familia. Sus hijas, Claudia, Ana y María Rosa; sus nietos, Tomás, Francisco, Clara, Marina, Joaquín, Rocío, Julián, Jazmín, Joanna y Victoria; sus bisnietos, Olivia, Rafael, Aurora, Catalina, Baltazar, Malena, Rosario, Teresa y Elena; y sus yernos, Carlos Antonio, Carlos Alberto y Ricardo, la despiden con mucho amor y participan su fallecimiento a sus alumnos y alumnas, a sus amistades y a todos los que la quisieron.