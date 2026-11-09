El Girsu más antiguo del Alto Valle recibe 50.000 toneladas de residuos por año en Roca

La Cooperativa Recicladora General Roca comercializó 544 toneladas de materiales durante 2025. El cartón y el vidrio concentraron la mayor parte del volumen recuperado. Foto: gentileza.

Desde hace más de dos décadas, Roca sostiene un sistema municipal de tratamiento de residuos que fue ampliando su infraestructura y sus mecanismos de recuperación. Es el más antiguo del Alto Valle y combina la disposición final con el trabajo de clasificación y reciclaje de materiales.

Consultado por este medio, el Municipio informó que actualmente ingresan unas 50.000 toneladas de residuos por año a las dos plantas de tratamiento. De ese total, aproximadamente 30.000 toneladas corresponden a residuos húmedos y otras 20.000 a secos.

Cómo funciona el Girsu más antiguo del Alto Valle: dos plantas y 30 hectáreas

El cartón encabezó la clasificación con 284 toneladas comercializadas, seguido por el vidrio, con otras 125 durante el último año. Foto: gentileza.

Los antecedentes se remontan al año 2000, cuando el municipio anunció que asumiría el tratamiento de los residuos domiciliarios, hasta entonces a cargo de la empresa Surbasa. En ese momento, la planta ya tenía 18 trabajadores. En mayo de 2012 se inauguró un nuevo Centro de Disposición Final y, en septiembre de 2015, otra instalación en un predio de 20 hectáreas, con una inversión cercana a los $10 millones.

Según informó el Municipio, actualmente la Planta I ocupa 10 hectáreas, ocho destinadas al relleno sanitario. La Planta II tiene 20 hectáreas, de las cuales seis corresponden a ese mismo uso. En conjunto, los predios suman 30 hectáreas y alrededor de 14 están destinadas a la disposición final.

El Municipio indicó que no cuenta con una estimación técnica sobre cuánto se habría expandido el relleno sin los programas de recuperación. Sin embargo, señaló que cada material recuperado representa una cantidad menor de residuos que llega a las celdas sanitarias.

Recuperaron 544 toneladas en 2025 y el 2,7% de los residuos secos ingresó al circuito de reciclaje de Roca

De acuerdo con los registros de la Cooperativa Recicladora General Roca informados por el Municipio, en 2024 se comercializaron 445 toneladas de materiales y en 2025 unas 544 toneladas. La última cifra representa el 2,7% de las 20.000 toneladas de residuos secos que ingresan anualmente a las plantas. El año anterior, la proporción había sido del 2,2%.

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El cartón y el vidrio encabezaron la recuperación durante 2025, con 284 y 125 toneladas respectivamente. También se clasifican papel, plásticos, aluminio, bronce y chatarra, que luego se comercializan con empresas recicladoras. El Municipio aclaró que los volúmenes pueden variar según los precios de los materiales.

Esas cifras no incluyen toda la recuperación que se produce en el predio. En el sector de celdas de la Planta I, el Municipio identificó a unas 50 personas que recuperan materiales de manera informal. Su actividad no está medida ni incorporada a las estadísticas de comercialización de la Cooperativa.

Hay 47 trabajadores en el circuito y más de 7.400 estudiantes participaron de actividades ambientales

El tratamiento y la recuperación involucran a 47 personas: 32 agentes municipales del Departamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y 15 integrantes de la Cooperativa. Entre las tareas se encuentran la operación de maquinaria, el control de descargas, el mantenimiento de equipos, la conducción de vehículos y la clasificación de materiales. A ellos se suma el personal de recolección de Servicios Públicos.

Para ampliar la separación en origen, Roca cuenta con 31 puntos limpios donde los vecinos pueden depositar materiales reciclables que luego se destinan a la Cooperativa. También funciona un esquema de recolección diferenciada en el centro comercial, delimitado por las calles Mendoza, San Juan, Mitre y 9 de Julio, con días y horarios específicos.

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El programa educativo Reciclá y Ganá alcanzó a más de 7.440 estudiantes de 30 establecimientos durante el primer semestre de 2026. Además de las charlas, contempla la elaboración de ecobotellas y la recuperación de plásticos. En paralelo, el Municipio incorporó a través de la USEP un curso de ecorecuperación de residuos informáticos, con 100 participantes.

Otra línea de trabajo comprende la recolección de pilas y baterías usadas y las campañas de recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos. En diciembre de 2025 participaron 90 particulares y 19 empresas e instituciones. Los equipos se desmantelan para recuperar componentes y materiales que luego comercializa la Cooperativa.

El Municipio señaló que busca aumentar la cantidad de residuos que los vecinos separan en sus hogares y acercan a los puntos limpios. El objetivo es que más materiales ingresen al circuito de recuperación y que una menor proporción de elementos reciclables termine en las celdas de disposición final.