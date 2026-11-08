¡A cuidarse del sol! Mucho calor con máximas de hasta 34°C en Neuquén y Río Negro este lunes 9: qué pasa con el viento

El norte de la Patagonia se prepara para afrontar este lunes 9 de noviembre una jornada extremadamente calurosa, donde las condiciones meteorológicas estarán dominadas por cielo despejado a parcialmente nuboso y registros térmicos muy elevados que alcanzarán picos de hasta 34°C en varios puntos de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Según el pronóstico del tiempo de Meteored, las condiciones meteorológicas configurarán un escenario veraniego pleno, ideal para extremar los cuidados frente a la exposición solar directa durante las horas centrales del día en toda la región. Además, el comportamiento del viento jugará un rol fundamental en la sensación térmica y en la velocidad con la que treparán los termómetros desde las primeras horas de la mañanas.

Así va a estar en el Alto Valle este lunes 9 de noviembre

Neuquén capital vivirá un arranque de madrugada templado este lunes 9 de noviembre, registrando unos 18°C bajo un cielo totalmente despejado y vientos del noreste que soplarán con velocidades de 11 a 20 km/h, mientras la sensación térmica se ubicará en los 14°C. Con el correr de las horas matutinas, la radiación solar hará trepar el termómetro hasta los 24°C a las 11 con un sol pleno, para luego escalar hacia la tarde hasta una temperatura máxima absoluta de 34°C a las 17 con cielo parcialmente nuboso y vientos del norte que alcanzarán los 17 a 37 km/h.

En el transcurso de la tarde neuquina, el índice ultravioleta tocará su punto más crítico a las 14 con un nivel 9 catalogado como «¡Muy Alto!», requiriendo máxima precaución ante la exposición directa, y hacia la noche el termómetro descenderá lentamente hasta los 29°C a las 20 y 26°C a las 23 con nubes y claros y vientos persistentes del noreste de 15 a 34 km/h.

Por su parte, General Roca presentará condiciones muy simétricas en el Alto Valle rionegrino, comenzando la madrugada con 18°C y cielo despejado pero con vientos norte más notorios que oscilarán entre los 18 y 31 km/h, mientras la sensación térmica marcará 13°C. Hacia el mediodía, la temperatura alcanzará los 26°C bajo un cielo soleado y vientos de 16 a 34 km/h, preparándose para una tarde agobiante donde el pico máximo tocará los 34°C a las 17 con nubes y claros.

Durante la tarde roquense, el índice ultravioleta llegará también a un nivel 9 («¡Muy Alto!») entre las 14 y las 17, y al entrar la noche la temperatura se mantendrá elevada registrando 31°C a las 20 y 28°C a las 23, acompañada por una intensificación de los vientos del sector norte con velocidades de 25 a 51 km/h hacia el cierre del día.

Cómo va a estar en la Cordillera este lunes

San Carlos de Bariloche amanecerá con un ambiente de fresco a templado este lunes 9 de noviembre, marcando unos 14°C a las dos de la madrugada con cielo totalmente despejado y brisas suaves del sur de 4 a 9 km/h, mientras la sensación térmica se mantendrá en los 13°C. A medida que avance la mañana, el cielo presentará nubes y claros con registros que escalarán hasta los 20°C a las 11 y alcanzarán una temperatura máxima templada y muy agradable de 24°C a las 17 con vientos leves del noroeste de 9 a 19 km/h.

En las horas centrales de la tarde barilochense, el índice ultravioleta trepará a un nivel 9 («¡Muy Alto!») a pesar de la nubosidad variable, y hacia la noche el termómetro descenderá paulatinamente hasta los 20°C a las 20 y 15°C a las 23, bajo un cielo con nubes y claros y vientos moderados del sector oeste de 8 a 22 km/h.

Mientras tanto, San Martín de los Andes iniciará la jornada con condiciones térmicas muy similares en la zona cordillerana neuquina, registrando 14°C en la madrugada con cielo despejado y vientos suaves del este de 2 a 18 km/h. Durante la mañana, la nubosidad dará paso a intervalos de nubes y claros elevando el termómetro hasta los 23°C a las 11, para luego tocar una máxima de 27°C a las 17:00 con vientos ligeros del oeste de 4 a 18 km/h.

La tarde sanmartinense estará marcada por un índice ultravioleta en nivel 8 («¡Muy Alto!») en su pico máximo, y al caer la noche las temperaturas retrocederán hasta los 21°C a las 20 y 15°C a las 23con cielo despejado y vientos del suroeste de 3 a 22 km/h que garantizarán un cierre de jornada fresco y estable.

Lo que se viene en la Costa Atlántica

Viedma arrancará este lunes 9 de noviembre con una madrugada ventosa y templada, registrando 19°C a las 02:00 con cielo despejado y vientos del norte que soplarán entre 27 y 49 km/h, generando una sensación térmica de 13°C. Con el transcurso de las horas, el sol dominará por completo el cielo elevando la temperatura hasta los 25°C a las 11 y alcanzando una máxima veraniega de 30°C tanto a las 14como a las 17:00 horas, con vientos persistentes del norte de 24 a 49 km/h.

Durante la tarde en la capital rionegrina, la radiación solar alcanzará un nivel 9 («¡Muy Alto!») en las horas de mayor insolación, y la noche se presentará cálida con 26°C a las 20 y 23°C a las 23 bajo un cielo con nubes y claros y ráfagas intensas del norte que superarán los 47 km/h.

Por último, San Antonio Oeste presentará un escenario costero igualmente caluroso y ventoso, comenzando la madrugada con 20°C y cielo despejado con vientos norte de 30 a 44 km/h que dejarán una sensación térmica de 13°C. Hacia la mañana, el ambiente se tornará soleado con marcas de 25°C a las 11, trepando hacia la tarde hasta una temperatura máxima de 31°C a las 17 con nubes y claros y vientos constantes del norte de 26 a 41 km/h.

En el tramo vespertino sanantoniense, el índice ultravioleta tocará el nivel 9 («¡Muy Alto!»), mientras que el cierre de la jornada nocturna se mantendrá caluroso con 29°C a las 20y 26°C a las 23, intensificándose notablemente el viento del norte con ráfagas de 36 a 54 km/h hacia la medianoche.