Empezó a experimentar con Gin y hoy busca conquistar la Patagonia con seis variedades propias

Hace tres años, una charla con un amigo despertó la curiosidad de Rafael Basly por el mundo del Gin. Hasta ese momento, siempre se había dedicado al comercio, pero la idea de elaborar una bebida propia lo llevó a investigar recetas, hacer cursos y experimentar con distintas combinaciones de sabores.

Así nació Basly Gin, un emprendimiento de Viedma que comenzó como un hobby y hoy se convirtió en un proyecto familiar que lleva adelante junto a su hijo. El apellido, que comparten, identifica la marca y acompaña una propuesta que busca distinguirse por sus seis variedades y el uso de frutos y botánicos de Río Negro.

La primera receta le llevó más de seis meses de pruebas, se inclinó por un perfil cítrico y floral, que luego llevó a un viaje con amigos para que probaran el resultado. La respuesta fue el primer impulso para avanzar: comenzaron a pedirle botellas antes de que el producto estuviera listo para salir al mercado.

«Siempre tuve alma de emprendedor, de buscar algo nuevo y tener algo propio», contó Rafael, que encontró en la elaboración de gin una oportunidad para combinar la experimentación con el desarrollo de un negocio.

De los primeros ensayos a un emprendimiento habilitado

Con el interés de sus amigos y los primeros pedidos, Rafael decidió dar el siguiente paso. Llevó el producto a analizar y, una vez que obtuvo resultados satisfactorios, comenzó a interiorizarse en los requisitos y las habilitaciones necesarias para comercializarlo.

Con el tiempo, el proyecto sumó a su hijo Gonzalo y comenzó a ganar presencia en distintos comercios de Viedma.

Actualmente, Basly Gin cuenta con seis variedades: cítrico y floral, cítrico, frutos secos, frutos del bosque, frutos tropicales y frutos rojos. La elaboración se realiza mediante un alambique de cobre, en un proceso que combina agua, alcohol y distintos botánicos.

El enebro es un ingrediente indispensable para que una bebida pueda denominarse gin. A partir de esa base, las combinaciones de botánicos y frutas permiten desarrollar los distintos perfiles de sabor.

En el caso de Basly, cada variedad se elabora a partir de una receta de 11 botánicos. El número también tiene un significado personal para Rafael, durante su infancia en un hogar de niños de Villa Regina, el casillero donde guardaba su ropa llevaba ese número. Con los años, aquel recuerdo se convirtió en parte de la identidad de la marca.

Avellanas, frutos rojos y sabores de Río Negro

Uno de los rasgos que distingue a Basly Gin es la búsqueda de materias primas regionales. La propuesta apunta a que cada botella represente, además de un sabor particular, una parte de la producción de Río Negro.

«Viedma es uno de los principales productores de avellanas y quisimos incorporarlas para agradecerle a la ciudad y poner en valor lo que tenemos», explicó Rafael.

La propuesta incluye gin cítrico y floral, de frutos secos, frutos del bosque, frutos tropicales y frutos rojos. Foto gentileza.

La variedad de frutos secos incluye avellanas de la zona del Idevi. También utilizan frutillas, frambuesas y moras, entre otros frutos que consiguen en la región. El enebro, otro de los ingredientes centrales, proviene de El Bolsón.

Para acceder a la materia prima, el emprendimiento establece acuerdos con productores que les facilitan los ingredientes necesarios para desarrollar sus recetas.

La idea es fortalecer ese vínculo entre la elaboración de bebidas y la producción regional, aprovechando la diversidad de frutas y otros productos disponibles en distintos puntos de la provincia.

El desafío de producir y llegar a más consumidores

A medida que creció el interés por sus productos, también aparecieron nuevos desafíos. Al principio, el objetivo era aprender a elaborar un buen gin y lograr una receta propia. Después, con los pedidos y la incorporación de nuevos puntos de venta, la principal dificultad pasó a ser la capacidad de producción.

«Cuando se convirtió en un negocio, el desafío fue poder producir y cumplir con la demanda», señaló Rafael.

Actualmente, Basly Gin comercializa sus variedades a través de sus redes sociales y de distintos comercios de Viedma. Uno de los puntos de venta es Despensa Zatti, que se sumó a la distribución de los productos.

Las botellas tienen un precio de referencia de entre $16.000 y $18.000, según la variedad. Con las habilitaciones comerciales correspondientes, la producción ronda las 600 botellas, aunque la meta es superar las 2.000.

Para alcanzar ese objetivo, el emprendimiento cuenta con una habilitación municipal para disponer de un espacio de destilación y proyecta avanzar en la instalación de una sala propia que le permita ampliar la capacidad de elaboración.

El próximo paso es fortalecer la presencia de la marca fuera de Viedma y llegar a otros mercados de Río Negro. En un rubro en el que participan numerosos productores, Rafael busca diferenciarse a partir de las recetas, la historia de la marca y el uso de ingredientes regionales.

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