Buscaban un auto por una deuda bancaria en Neuquén y lo encontraron durante un control en Viedma

El automóvil fue detectado por el sistema de monitoreo cuando ingresaba a la jurisdicción de Viedma.

Un Toyota Corolla que tenía un pedido de secuestro vigente por una deuda prendaria con el Banco Supervielle fue localizado durante un control policial en el acceso norte de Viedma. El conductor, un hombre de 54 años domiciliado en San Antonio Oeste, aseguró que había comprado el vehículo aproximadamente un año atrás. La Fiscalía dispuso el secuestro del rodado, pero no formuló una imputación penal en su contra.

El procedimiento se inició cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial recibió una alerta del Anillo Digital sobre el ingreso a la jurisdicción de un automóvil con requerimiento judicial. Los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda y lograron ubicarlo en el acceso norte de la ciudad.

El pedido de secuestro había sido ordenado en Neuquén

Al identificar al conductor, los policías constataron que viajaba acompañado por su esposa y su suegra. Durante el procedimiento, el hombre manifestó que había adquirido el Toyota Corolla hacía aproximadamente un año.

Sin embargo, una consulta con personal de Automotores de Neuquén permitió confirmar que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente. La medida había sido dispuesta el 23 de abril de 2026 por un Juzgado de Juicios Ejecutivos de esa provincia, en el marco de una causa de ejecución prendaria iniciada por el Banco Supervielle.

La orden judicial estaba vinculada con una deuda relacionada con el automóvil y con una causa iniciada contra su anterior titular. Por eso, pese a lo manifestado por el conductor sobre la compra, el requerimiento seguía vigente.

Qué resolvió la Fiscalía de San Antonio Oeste

Una vez confirmada la medida, el vehículo fue trasladado junto con el conductor a la unidad policial para completar las actuaciones. La situación fue comunicada a la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, que intervino en el procedimiento.

El fiscal Gustavo Arbues dispuso iniciar las actuaciones correspondientes y ordenó que el Toyota Corolla quedara a disposición del juzgado de Neuquén que había solicitado el secuestro.

La resolución no incluyó una imputación penal contra el hombre de 54 años que conducía el vehículo. De esta manera, el procedimiento permitió hacer efectiva una medida judicial originada en una ejecución prendaria, aunque el conductor sostuvo que había adquirido el automóvil cerca de un año antes.