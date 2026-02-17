Necrológicas de hoy, martes 17 de febrero de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 17 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Chiappori, Carlos Alberto
1940-2026Su hermano Rubén y sus sobrinos María Ruth, Lucas, Santiago y Guido participan su fallecimiento y elevan una oración al cielo para que dios lo bendiga y lo tenga en su santa gloria. Que descanses en paz Coco!
Quesada, Abel
Fallecio en Gral Roca a los 77 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Helios de Av Roca 649 de 8 a 11 Hs. seran destinados a cremacion.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar