Necrológicas de hoy, martes 17 de febrero de 2026

Las necrológicas del día de hoy, martes 17 de febrero, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Chiappori, Carlos Alberto

1940-2026Su hermano Rubén y sus sobrinos María Ruth, Lucas, Santiago y Guido participan su fallecimiento y elevan una oración al cielo para que dios lo bendiga y lo tenga en su santa gloria. Que descanses en paz Coco!

Quesada, Abel

Fallecio en Gral Roca a los 77 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Helios de Av Roca 649 de 8 a 11 Hs. seran destinados a cremacion.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

