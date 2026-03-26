Dato Indec: el Gobierno mide hoy si la economía comenzó con crecimiento en enero 2026

El Indec presentará este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero. El dato llega en un clima de tensión política, tras los recientes cruces del presidente Javier Milei con referentes industriales de la talla de Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

En este contexto, el informe funcionará como un termómetro técnico y político del modelo.

Economía a dos velocidades: exportación vs. consumo

Aunque se espera un saldo positivo agregado, las mediciones de consultoras como Analytica (suba del 0,4% en enero) confirman una marcada brecha sectorial.

Los motores del crecimiento:

Producción automotriz: saltó un 21,9% .

saltó un . Exportaciones de bienes: mejoraron un 11,4% .

mejoraron un . Despachos de cemento: crecieron un 5,3%.

Las señales de fragilidad:

Ventas a concesionarios: cayeron un 5,5% .

cayeron un . Importaciones: retrocedieron un 6,1%, reflejando la lentitud del mercado interno.

Adelanto de febrero: ¿se mantiene la tendencia?

Si bien el dato oficial es de enero, relevamientos de Qualy Consultora muestran que en febrero se acentuó la heterogeneidad:

Positivo: la producción de acero crudo recuperó un 22,5% y el patentamiento de motos trepó un 70,4% interanual .

la producción de recuperó un y el patentamiento de motos trepó un . Negativo: el consumo minorista pyme cayó un 5,7% y los insumos para la construcción volvieron a retroceder (-1,2%).

El gran desafío para el 2026 será lograr que el dinamismo de la energía, la minería y el agro logre permear hacia la manufactura tradicional y el consumo masivo, que hoy actúan como el principal lastre del indicador general.

Con información de Infobae.