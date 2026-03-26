Fin del programa Volver al Trabajo: qué cambios trae la nueva estrategia de formación profesional

El ecosistema de la asistencia social en Argentina atraviesa su transformación más profunda con la desactivación definitiva del programa Volver al Trabajo tal como se conocía. Bajo la gestión del Ministerio de Capital Humano, el esquema que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo dejará de emitir transferencias monetarias directas para dar paso a un modelo de formación profesional.

Según fuentes oficiales de la cartera que dirige Sandra Pettovello, el objetivo es desvincular la ayuda estatal de Volver al Trabajo de la intermediación de las organizaciones sociales y volcar los recursos exclusivamente a la capacitación verificable.

Para los más de 900.000 titulares alcanzados, este mes de marzo 2026 representa la última oportunidad de adecuación administrativa antes de que la «cuestión dineraria» —en palabras de los funcionarios nacionales— sea reemplazada por el acceso a la red federal de formación.

Volver al Trabajo: el fin de los pagos directos a partir de abril 2026 y el inicio de los vouchers

La transición del programa Volver al Trabajo marca el cierre de un ciclo de 24 meses de asistencia económica. El Gobierno nacional ratificó que la cuota que se percibirá en abril 2026 será la última acreditación de $78.000 en las cuentas sueldo de los beneficiarios.

A partir de ese hito, el apoyo estatal se transformará en vouchers de capacitación, un instrumento digital que el titular podrá utilizar para costear cursos en centros de formación habilitados. Esta medida busca que el gasto público esté asociado a resultados concretos de empleabilidad, exigiendo requisitos de asistencia y permanencia que, de no cumplirse, derivarán en la baja definitiva del sistema sin posibilidad de reincorporación.

ANSES: El rol del Portal Empleo en la gestión de Volver al Trabajo

Para garantizar la transparencia del nuevo modelo, el Portal Empleo se consolida como la única vía de gestión para los beneficiarios de Volver al Trabajo. A través de esta plataforma, los usuarios que manifestaron su interés antes del 20 de marzo 2026 deberán validar su perfil laboral y elegir los trayectos formativos disponibles en su región.

Desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que el sistema de vouchers funcionará con una lógica de «recurso directo»: el Estado financia la capacitación elegida por el ciudadano, eliminando la necesidad de punteros o coordinadores territoriales. Aquellos que aún tengan dudas sobre su situación pueden ingresar al sitio oficial con su CUIL para verificar si su legajo fue migrado correctamente al nuevo padrón de formación profesional.

Impacto en el ex Potenciar Trabajo: quiénes quedan fuera del beneficio

El reordenamiento del ex Potenciar Trabajo (hoy Volver al Trabajo) contempla una segmentación estricta del universo de titulares. Mientras que el grupo de «Acompañamiento Social» —integrado por mayores de 50 años y madres de familias numerosas— preservará su asistencia, los 900.000 jóvenes y adultos en edad laboral del grupo Volver al Trabajo son quienes deben afrontar el cambio de paradigma.

Quienes no hayan actualizado sus datos o no participen de las capacitaciones asignadas perderán el vínculo con el Ministerio de Capital Humano. Según el presupuesto oficial, una parte del ahorro generado por las bajas de quienes no opten por capacitarse será redireccionado a fortalecer el sistema de alfabetización en 7.000 escuelas vulnerables de todo el país.