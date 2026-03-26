Privatización de Intercargo: licitación y cuál es el precio base millonario para comprar la empresa que brinda servicios en aeropuertos

El Gobierno de Javier Milei avanza en la privatización de la empresa estatal Intercargo, dedicada a los servicios de rampa en los aeropuertos del país. Se informaron detalles sobre su venta y el precio mínimo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en sus redes cuáles serán las bases y condiciones para que este jueves 26 de marzo inicie el proceso de privatización de la empresa estatal.

Privatación de una empresa con tareas en aeropuertos

El funcionario destacó esta privatización como “un paso más” en el proceso de “transformación del sector aerocomercial”.

Entre otras de las medidas que implementó el Gobierno en el sector aerocomercial, mencionó la desregulación del mercado y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país, para “generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.

El ministro detalló el proceso de privatización, el cual incluirá la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de la participación societaria y la continuidad de la empresa como unidad operativa, donde se mantendrán los contratos, las licencias y el funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio.

“Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, señaló Caputo.

Privatización de Intercargo👇



Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país.



Es un paso más en el proceso de transformación del sector… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 25, 2026

El precio mínimo para adquirir Intercargo

La empresa tiene una presencia dominante en Aeroparque. Según indicó Infobae entre 2020 y 2023, la firma recibió asistencia financiera por $6.700 millones para sostener sus operaciones.

Todos los interesados en comprar la empresa podrán consultar las bases y condiciones hasta el 27 de abril de 2026. Las solicitudes serán aceptadas hasta el 7 de mayo de este año. El medio de Buenos Aires desde el Gobierno subrayaron que todo aquel que desee participar de la licitación pública deberá respetar el precio mínimo fijado por las acciones de Intercargo: USD 45.120.000.

Con Infobae y Noticias Argentinas