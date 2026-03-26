Con Messi de arranque: Scaloni define el once titular para el debut ante Mauritania

El cuerpo técnico de la Selección Argentina busca que el equipo sume el mayor rodaje posible de cara al Mundial 2026. Por eso, Lionel Scaloni no se guardaría nada para el duelo ante Mauritania en La Bombonera. Lionel Messi va de titular.

Ayer la FIFA confirmó dos noticias clave de cara al Mundial 2026: la lista definitiva será de 26 jugadores y deberá presentarse antes del 30 de mayo. En ese contexto, los amistosos frente a Mauritania, mañana, y ante Zambia, el próximo martes (ambos en La Bombonera) serán los últimos compromisos antes de que Lionel Scaloni entregue la nómina final

En el arco estará el de siempre, Dibu Martínez. En la defensa surge la primera duda: Nahuel Molina, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico tienen su lugar quasi asegurado, mientras que Nicolás Otamendi es una incógnita por su estado físico y podría ser reemplazado por Marcos Senesi.

Rodrigo De Paul también arrastra molestias y podría ser preservado. En el mediocampo, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz asoman como titulares.

Lionel Messi está listo para disputar ambos partidos y será titular. En la delantera, estaría acompañado por Julián Álvarez, mientras que el otro lugar se lo disputan Giuliano Simeone y Thiago Almada.

Esta tarde, el seleccionado tendrá la última práctica previa al encuentro ante Mauritania y además, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 16.