Salida excepcional de Nahir Galarza: por qué dejó la cárcel y qué autorizó la Justicia

Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en Entre Ríos, salió de la cárcel en las últimas horas y la noticia causó fuerte repercusión.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, el traslado se realizó por un motivo puntual: visitar a su abuela, quien atraviesa una enfermedad terminal.

La decisión judicial que permitió la salida

La salida se concretó luego de una solicitud especial presentada por la defensa de Galarza, basada en el vínculo cercano que mantenía con su abuela materna.

Tras analizar el pedido, la Justicia autorizó una salida excepcional: permiso por tiempo limitado, bajo condiciones estrictas con control total del operativo.

Según se informó, la autorización fue por única vez.

Cómo fue el operativo

De acuerdo a lo trascendido, Galarza salió de la Unidad Penal Nº6 de Paraná y fue trasladada a Gualeguaychú.

El procedimiento se llevó adelante con estrictas medidas de seguridad, máximo hermetismo y un control policial permanente

“Fue bajo un extremo secreto y estrictas medidas de seguridad”, señaló el periodista local Carlos Challiol en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

La visita a su abuela

El operativo se concretó en la vivienda donde se encuentra internada su abuela materna, quien padece una enfermedad oncológica en estado terminal. La autorización tuvo como único objetivo permitirle despedirse.

Una vez finalizada la visita, Nahir Galarza fue trasladada nuevamente a la Unidad Penal de Paraná.

Allí continúa cumpliendo la condena a prisión perpetua dictada por la Justicia.

Un caso que sigue generando repercusión

El caso Galarza sigue siendo uno de los más impactantes de la historia judicial reciente en Argentina.

Cada novedad, como este traslado excepcional, vuelve a poner el foco en la causa y en las decisiones judiciales que la rodean.