Como tener gallinas en el patio, pero con truchas: una propuesta para producir alimentos en casa

El programa del CEAN promueve la cría de truchas para el consumo familiar.

Tener gallinas en el patio para consumir huevos es una práctica conocida en muchas familias. En Neuquén, una propuesta del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) busca sumar otra posibilidad: criar truchas a pequeña escala para incorporar pescado fresco a la alimentación del hogar y, cuando la producción lo permite, vender una parte. El programa de Piscicultura Familiar ofrece asesoramiento técnico gratuito para acompañar a quienes quieran iniciarse en esta actividad.

La iniciativa forma parte del trabajo que desarrolla el Área Acuática del CEAN para promover el desarrollo sustentable de la acuicultura neuquina. La tarea incluye tanto sistemas intensivos destinados principalmente a la producción comercial como experiencias familiares de menor escala, orientadas al autoconsumo y a la posibilidad de obtener un ingreso complementario.

Walter Torres, técnico en Acuicultura del Departamento de Piscicultura del organismo, explicó a Neuquén Informa, que el propósito es “promocionar y fomentar el desarrollo sustentable de la acuicultura. Acompañamos y apoyamos los proyectos de cría de peces, a gran escala y a pequeña escala”.

En el caso de la piscicultura familiar o rural, el objetivo principal es que las familias puedan producir su propio alimento. La venta de una parte de la cosecha es una alternativa cuando hay ejemplares excedentes y permite recuperar algunos de los costos de la actividad, en especial el dinero destinado a comprar alimento para los peces.

Torres resumió la propuesta con una comparación que permite entender su alcance: “Así como una familia puede tener sus gallinas en el patio, también puede criar truchas. Esto es para consumo personal y para la comercialización parcial”.

Criar truchas en casa: una alternativa para producir alimentos y generar ingresos.

El agua, el primer requisito

Para comenzar una experiencia de piscicultura familiar no alcanza con disponer de un patio o de un espacio donde instalar un contenedor. La condición fundamental es contar con agua en cantidad y calidad suficientes para sostener la crianza. El primer paso consiste en identificar a las familias interesadas y evaluar las características del lugar. El equipo técnico del CEAN realiza una visita, toma muestras y analiza la calidad del agua para determinar si se reúnen las condiciones necesarias.

Si la evaluación es favorable, los técnicos asesoran sobre la ubicación del sistema, la cantidad de ejemplares que puede albergar, las dimensiones y características del contenedor y las pautas de manejo y alimentación. La intención es que cada familia cuente con instalaciones apropiadas antes de incorporar los peces. “Una vez que el lugar es óptimo, les damos consejos y recomendaciones para hacer el contenedor que va a alojar a los peces”, explicó el especialista.

El acompañamiento continúa cuando la instalación está preparada. De acuerdo con la disponibilidad, el CEAN provee los ejemplares juveniles necesarios para iniciar el ciclo productivo, además de alimento para la etapa inicial, y coordina su traslado hasta el establecimiento.

“Cuando la familia tiene todo preparado, desde el CEAN les proveemos los peces, de aproximadamente entre 30 y 90 gramos, y también alimento para que inicien, cuando contamos con disponibilidad. Después los acompañamos durante el proceso”, detalló Torres.

La piscicultura familiar ya tiene experiencias en localidades del centro y norte neuquino.

Aprender a criar y registrar los resultados

La primera producción funciona como una prueba piloto. Durante ese ciclo, las familias se familiarizan con la actividad y los especialistas pueden conocer cómo se comporta la crianza en las condiciones particulares de cada establecimiento.

Para evaluar los resultados, el programa solicita llevar un registro sencillo de distintos aspectos de la producción: la cantidad de alimento suministrado, la temperatura del agua, la mortalidad, el peso y crecimiento de los ejemplares, la cantidad de peces cosechados y el destino de esa producción.

“Hacen un primer ciclo como una prueba piloto. Les pedimos que vayan tomando información del alimento consumido, de la temperatura del agua y de todo lo que pasa en la producción, desde que llegan los juveniles hasta que los cosechan”, explicó Torres.

Estos datos permiten a las familias seguir la evolución de los peces y comprender mejor el funcionamiento del sistema. A la vez, aportan información al equipo técnico para evaluar cada experiencia, ajustar las recomendaciones y mejorar el asesoramiento que reciben otros participantes.

La asistencia del CEAN no tiene costo para las familias e incluye también recomendaciones ambientales y sanitarias. Entre los aspectos centrales se encuentran evitar que los peces escapen al ambiente natural, garantizar instalaciones seguras y procurar que los ejemplares destinados al consumo sean producidos y manipulados en condiciones adecuadas.

Una alternativa para la mesa familiar

La cría de truchas a pequeña escala permite diversificar las fuentes de alimentos del hogar e incorporar pescado, que aporta proteínas de buena calidad y otros nutrientes importantes dentro de una dieta variada y equilibrada.

El CEAN brinda asesoramiento técnico gratuito durante el proceso de crianza.

El programa no está pensado como un emprendimiento comercial. La prioridad es el autoconsumo, mientras que la venta de una parte de la producción queda sujeta a la posibilidad de obtener excedentes. En esos casos, la comercialización puede ayudar a cubrir algunos gastos y contribuir a la economía familiar.

La propuesta también requiere considerar los recursos disponibles y las condiciones de cada lugar. Por eso, antes de comenzar, el equipo técnico evalúa el agua y orienta a los interesados sobre las características de las instalaciones y el manejo necesario para desarrollar la actividad.

En qué localidades hay experiencias

La Piscicultura Familiar ya se desarrolla en diferentes sectores de Neuquén. Según indicó Torres, existen productores en la zona centro, principalmente en Zapala, Mariano Moreno, Covunco y Los Hornos. En el norte neuquino también hay experiencias en Huinganco, Andacollo, Las Ovejas y El Cholar.

Sin embargo, la iniciativa está abierta a familias de toda la provincia que tengan interés en criar truchas y dispongan de las condiciones necesarias para hacerlo. “Lo puede hacer cualquier familia de la provincia interesada. Se contactan con nosotros a través de los correos o el número de teléfono y posteriormente acordamos una visita”, explicó el técnico.

El primer paso es comunicarse con el CEAN para plantear la idea y solicitar una evaluación del establecimiento. A partir de esa visita, los especialistas determinan si el lugar es adecuado y qué características debería tener el sistema de crianza. Desde la evaluación inicial del agua hasta la cosecha, el programa busca acompañar a las familias en cada etapa.

Más información: @ceandifusion