Necrológicas de hoy, martes 30 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, martes 30 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Zecca, Mario Virgilio
Fallecio en Gral Roca el 26-12-2025.El Colegio de Abogados de Gral Roca participa con pesar su fallecimiento acompañando a sus familiares en estos momentos dolorosos
LATEULADE, ALBERTO
Con profunda tristeza acompañamos a Julian y a su familia. Siempre recordaremos a Alberto con mucho cariño. Andrea, Vale, Barbi, Pau, Cami, Fer, Kevin, Valen y tus sobrinos.
SOSA, EMMA
Falleció en Gral. Roca a los 99 años. Sus hijos, sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C»de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 10 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
