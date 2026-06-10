Necrológicas de hoy, miércoles 10 de junio de 2026

MARTINEZ, FACUNDO LUIS CESAR Falleció en El Bolsón a los 27 años. Sus padres: Jorge Martinez y María de las Mercedes Jerez, su hermana Carolina, su abuela, tios, primos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca y velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, recibieron sepultura ayer a las 16,30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ROBLES VDA. DE SANHUEZA, EDUVINA Falleció en General Roca a los 83 años. Sus hijas Noemí e Isabel. Sus hijos políticos Pedro y Jorge, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer a las 14 hs. previo oficio religioso al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

QUILODRÁN, ÓSCAR ELÍAS 10/05/2026 -10/06/2026 A un mes de tu partida el dolor sigue intacto y te extrañamos como el primer día. Descansa en paz, tu recuerdo siempre vivirá en nosotros. Tu familia.

AGUIRRE, RENE CRISTINO Falleció en Neuquén el día 7 de Junio a la edad de 80 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 14:00hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

SANDOVAL, SATURNINA Falleció en Neuquén el día 7 de Junio a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

PORTILLO, AMARILLA BALDOVINO Falleció en Neuquén el día 7 de Junio a la edad de 68 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Chocón 1571, fueron inhumados a las 12:00hs. en el cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

EXNER, NELIDA Falleció en General Roca el 09 de Junio de 2026. Directivos y personal de Editorial Río Negro S.A.participan el fallecimiento de la madre de su colaboradorAbel Exner y lo acompañan junto a su familiaen este momento de dolor.

CHIRINO, GABRIEL FRANCISCO Falleció en General Roca a los 78 años. Sus hijos: Sandra, Darío, y Gabriel. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «B» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 15.30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Ríos, Horacio (1947-2026)Socios y personal de Tecjpred Ingeniería SRL participan el fallecimiento de su estimado colaborador y amigo, acompañando a sus familiares en este doloroso momento.

lópez, dolores claudina Falleció el 8 de junio de 2026. FIFI SRL acompaña con profundo pesar a Rodolfo, Roxana, Mariela, German, Vanina y Pablo en este doloroso momento y extienden sus sinceras condolencias a toda la familia.

HORMACHEA, SUSANA GLADYS Falleció en Neuquén el día 09 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF