Necrológicas de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025

Las necrológicas del día de hoy, miércoles 24 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

maría paula iglesias

Gloria y Eduardo Abad participan su fallecimientoacompañando a Titi y Familia en estas horas de dolor

PAULA IGLESIAS

Querida Titi, tus amigas del grupo de los viernes te abrazan fuerte y te acompañan en este difícil momento.

DOMINGA SEGUNDA COCCIA

Falleció en General Roca los 93 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, su nietos hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda. Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.

