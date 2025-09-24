Necrológicas de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 24 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
maría paula iglesias
Gloria y Eduardo Abad participan su fallecimientoacompañando a Titi y Familia en estas horas de dolor
PAULA IGLESIAS
Querida Titi, tus amigas del grupo de los viernes te abrazan fuerte y te acompañan en este difícil momento.
DOMINGA SEGUNDA COCCIA
Falleció en General Roca los 93 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, su nietos hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en Salón Eros de Avda. Roca 649 recibieron sepultura en la necrópolis local. Empresa CUETO Y CIA Servicios Sociales. CREMACIONES-TRASLADOS-SEPELIOS.
