Necrológicas de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026

MOSCOVICH, MABEL EDITH El personal del Juzgado Federal N.º 1 de Neuquén acompaña con profundo pesar a nuestra querida compañera Valeria Gulino y a toda su familia, ante el fallecimiento de su madre.En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro afecto, acompañándolos con respeto y solidaridad.

CAMPION, MIGUEL ERNESTO Falleció en Neuquén el día 27 de Septiembre a la edad de 85 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 08:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén.

CORIOLANI, NORMA AMALIA TERESA Falleció en General Roca a los 78 años. Sus hermanos: María Angélica, Rita Inés, Laura Beatriz y Juan José. Sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes recibieron sepultura ayer a las 17.30 en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO