El 2027 activó a dos partidos de la oposición en Neuquén: «Vaca Muerta como desarrollo permanente»

El lanzamiento se realizó este lunes en la ciudad de Neuquén. Foto: gentileza.

El año electoral que se aproxima sumó movimientos durante los últimos días en Neuquén. El partido Cumplir organizó un acto este lunes para exponer sobre su plataforma de propuestas para 2027 y se presentó como una alternativa al oficialismo provincial de Rolando Figueroa y al nacional de La Libertad Avanza.

La exposición del espacio se dividió en ejes, prometió avanzar con una «gran transformación» de Neuquén y llamó a «transformar los recursos de Vaca Muerta en desarrollo permanente» para el distrito que hoy concentra las miradas de la industria del petróleo y el gas.

La conferencia de prensa, que se organizó en un hotel de esta ciudad, fue encabezada por la diputada provincial Brenda Buchiniz y el exfuncionario libertario Francisco Sánchez, quien también tuvo un paso por el Congreso de la Nación como diputado de Juntos por el Cambio.

Con ellos también estuvieron presentes otros legisladores provinciales como César Gass de la UCR y los representantes de Democracia Neuquén, Federico Méndez y María Cecilia Papa, además de empresarios locales y dirigentes vinculados con el incipiente armado.

El partido ya compitió por la gobernación de Neuquén. Fue en 2023, cuando postuló al empresario de medios Carlos Eguía. Aunque el acuerdo con el excandidato luego se rompió, la banca en la Legislatura continuó en manos del espacio, con Buchiniz a la cabeza y un ideario cercano al libertario.

Cumplir, con objeciones sobre La Libertad Avanza y La Neuquinidad

La diputada fue dura con la gestión de La Neuquinidad, a la que señaló por administrar «con inequidad» los recursos que genera Vaca Muerta. A su vez, apuntó contra La Libertad Avanza por «no ofrecer un plan de gobierno» y limitar fondos de Nación «para aliviar a los neuquinos«.

«Cumplir se planta en un lugar distinto. No queremos que Neuquén siga resignada y postergada teniendo que elegir entre dos centralismos», planteó.

Sánchez, por su parte, tuvo a cargo la presentación «de las primeras tres grandes propuestas» elaboradas por el equipo del partido. La primera de ellas llamó a transformar GyP, la petrolera que pertenece a la provincia de Neuquén , en «una empresa profesional e integrada», capaz de ampliar «su participación en la cadena energética de Vaca Muerta».

El exfuncionario del gobierno de Javier Milei también remarcó la necesidad de eliminar el impuesto de Ingresos Brutos, para «aprovechar el crecimiento de los recursos» y generar «una ventaja permanente para producir».

Finalmente desde el partido presentaron un plan para reformar el sistema educativo de Neuquén para «ampliar las oportunidades» de los estudiantes y construir una nueva carrera docente profesional.

El radicalismo se reunió en Zapala y quiere ser «una alternativa»

La actividad partidaria también se extendió el último sábado a Zapala, donde se reunió la Unión Cívica Radical de Neuquén. El presidente del comité provincial y exfuncionario del Ejecutivo neuquino, Juan Peláez, estuvo a cargo del encuentro que sumó a dirigentes locales.

En un comunicado difundido de forma posterior, el partido habló de un escenario político «profundamente reconfigurado» y puso como objetivo conformar una «alternativa real» el año que viene.

«Desde aquí comienza una construcción política que debe recorrer la provincia», se indicó en el documento.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, Peláez señaló que se trató de una reunión del comité «ampliada a dirigentes de todas las localidades«. Señaló que el radicalismo «fijó su posicionamiento político como alternativa al gobierno provincial».