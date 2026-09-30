Córdoba va por el salto verde: proyectan una planta para producir hidrógeno y e-metanol a escala industrial

La plata tendrá una capacidad de una planta de 200 MW. Foto gentileza.

La transición energética en Argentina da otro paso importante con el anuncio de una nueva iniciativa industrial enfocada en el desarrollo de combustibles sintéticos (e-fuels). El proyecto, denominado Villa María New Energy, contempla la construcción y puesta en marcha de una planta de gran escala destinada a la producción de e-metanol e hidrógeno verde, ubicándose estratégicamente en Córdoba.

Detrás de esta iniciativa se encuentra una alianza conformada por las empresas eab New Energy y SEG Ingeniería, las cuales decidieron unir capacidades técnicas y operativas. Este esfuerzo conjunto busca consolidar una infraestructura moderna capaz de responder a los exigentes estándares internacionales de descarbonización y sostenibilidad industrial.

Un pilar fundamental para el impulso y estructuración de este desarrollo es el respaldo del programa H2Uppp, implementado por la agencia de cooperación alemana GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Este programa, que opera por encargo del Ministerio Federal de Economía y Acción Climática de Alemania, facilita la cooperación público-privada y aporta experiencia técnica de primer nivel para acelerar el mercado del hidrógeno en la región.

Desde el punto de vista tecnológico, la planta cordobesa estará dotada de un electrolizador de 200 MW, una magnitud que refleja la escala industrial del proyecto. Este componente central permitirá llevar adelante el proceso de descomposición del agua mediante energías renovables para la obtención del vector energético limpio.

En términos de rendimiento productivo, las proyecciones técnicas estiman que el complejo generará alrededor de 20.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable. Dicho volumen de hidrógeno verde servirá tanto para usos directos como para su combinación con fuentes de carbono, optimizando la cadena de valor de los combustibles limpios.

Como producto final de mayor valor agregado, la planta prevé alcanzar una producción cercana a las 110.000 toneladas anuales de e-metanol. Este compuesto químico es altamente demandado a nivel global por los sectores de transporte pesado, marítimo y químico como una alternativa viable para reemplazar combustibles fósiles sin necesidad de rediseñar por completo los motores e infraestructura existentes.

Con este tipo de proyectos, se busca aprovechar las ventajas comparativas en recursos naturales renovables y la articulación con fondos e inversores internacionales. La iniciativa en Córdoba no solo dinamiza la economía local, sino que también marca el rumbo hacia una matriz productiva descarbonizada y alineada con las metas climáticas globales.