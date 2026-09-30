Río Negro reabre la discusión salarial de los estatales, con una incógnita por resolver

La paritaria de la Función Pública está convocada para este miércoles, a las 10. Foto: Marcelo Ochoa/Archivo

Este miércoles se reabrirá la negociación salarial de los estatales, solo con UPCN y ATE en la Función Pública, porque no habrá -por ahora- paritaria docente.

Ese contexto constituye la primera novedad previa del encuentro, que no anticipa definiciones inmediatas sobre las actualizaciones salariales para el cierre de 2026.

Unter no fue convocada. “No es un problema administrativo: es una decisión política y una responsabilidad del Gobierno. No pueden pretender hablar de diálogo mientras mantienen cerrada la mesa de negociación”, afirmó la conducción del gremio docente.

Un punto de partida de la discusión estará en precisar el período pendiente de negociación. O, en todo caso, definir cuáles índices inflacionarios restan aplicar. Ocurre que hay desacoples.

La última pauta comprendió el cuatrimestre junio-septiembre, después de que la primera actualización del año fuera enero-abril. Mayo quedó fuera de ambos esquemas.

Así, la nueva negociación abandona la referencia cuatrimestral y se concentra en el trimestre octubre-diciembre.

Mónica Miranda (UPCN), Rodrigo Vicente (ATE) y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, quienes integran la paritaria de la administración central. Foto: Archivo.

El acta de la paritaria del 14 de mayo indica que la oferta era “bimestral (junio y julio)”, con una actualización en junio a partir de la fórmula que combinó los IPC de Viedma y de Nación correspondientes a abril y mayo. La segunda suba, “automática bimestral (agosto y septiembre)”, se aplicaría con los haberes de agosto, a partir de los índices de Viedma y Nación de junio y julio de 2026.

Según esa redacción, la propuesta oficial, ya abonada en agosto, comprendía también septiembre. Así, la negociación pendiente corresponde al último trimestre.

Sin embargo, esa secuencia no resulta concluyente para las liquidaciones, por las particularidades del proceso, como la exclusión de mayo y el corrimiento del cuatrimestre.

El cálculo inflacionario de mayo se incorporó igualmente a la fórmula de actualización. Esto genera la singularidad de que, para el cierre del año, quedarán cuatro meses pendientes con sus índices de inflación -agosto, septiembre, octubre y noviembre- aunque la pauta que se discuta se reduce a un trimestre, de octubre a diciembre. Desajuste para resolver.

El registro anual se completa con noviembre porque la primera actualización de 2026, aplicada en los sueldos de febrero, comprendió los datos de diciembre de 2025 y enero de este año.

Subas del 2026 20,8% Aumentos acumulados por las cuatro actualizaciones ya liquidadas en el año: febrero, abril, junio y agosto.

En la última negociación de mayo no participó UPCN, molesta por las resoluciones previas del gobernador Alberto Weretilneck con el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. El acta de la paritaria docente repitió el mismo diseño.

Fuentes gubernamentales admiten que la próxima suba se aplicará con los haberes de octubre, pero reconocen que aún no está definido cómo Hacienda resolverá la incorporación —o eventual neutralización— de “un cuatrimestre” de inflación dentro de la pauta del trimestre que resta negociar.

Ese problema ya aparece en el aspecto comunicacional. La convocatoria a la Función Pública fue presentada para “dar continuidad al tratamiento de la agenda laboral y salarial”, según la gacetilla gubernamental. Se definirá la “pauta de cierre de año”; es la respuesta incierta de los funcionarios.

El jueves se abonarán los haberes de septiembre, sin mejoras, y la próxima liquidación comenzará en tres semanas. Así, todavía hay margen para que la administración rionegrina defina el diseño de la finalización del año. Por eso, no se esperan mayores avances en la negociación de este miércoles.

Con los aumentos aplicados en agosto, la actualización del Poder Ejecutivo acumuló un 20,8%, después de subas bimestrales del 5,29% en febrero, 5,65% en abril, 4,28% en junio y 4,21% en la última liquidación. Según el Indec, la inflación nacional acumulada en los primeros ocho meses del año fue del 21,3%.