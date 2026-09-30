Diplomado en Energía Nuclear en Río Negro: más de 200 personas iniciaron el cursado impulsado por la Provincia e Instituto Balseiro

Los participantes incorporarán herramientas para comprender el papel de la energía nuclear. Foto: Gobierno de Río Negro.

Más de 200 personas iniciaron un nuevo Diplomado en Energía Nuclear, impulsado por el Gobierno de Río Negro junto al Instituto Balseiro. En total, hubo cerca de 700 inscriptos en la propuesta que ofrece 140 horas de formación virtual sobre los usos, beneficios y desafíos de la energía nuclear.

Desde la Provincia destacaron las cifras como un reflejo del creciente interés de la comunidad por incorporar conocimientos sobre sus aplicaciones, así como los desafíos científicos y energéticos que atraviesa la región.

La nueva edición del diplomado combina actividades sincrónicas y asincrónicas, y se extenderá hasta el 12 de diciembre. A lo largo del cursado, los participantes incorporarán herramientas para comprender el papel de la energía nuclear, sus diferentes usos y aplicaciones, sus beneficios y los desafíos asociados a esta tecnología.

La propuesta es articulada por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, junto al Instituto Balseiro —dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo—, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En las próximas semanas también se pondrán en marcha dos propuestas específicas para docentes rionegrinos. Una estará destinada al nivel primario y otra, al nivel secundario. Ambas otorgan puntaje y abordarán contenidos sobre radiaciones, radiactividad, energía nuclear y ambiente, con herramientas pensadas para acompañar su enseñanza en las aulas.

La iniciativa cuenta con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Foto: Gobierno de Río Negro.

«Es un orgullo hacerlo en una provincia con una histórica tradición nuclear»

En este contexto, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de ampliar las oportunidades de capacitación en una provincia con una extensa trayectoria vinculada al desarrollo nuclear.

«Para nosotros es una gran satisfacción poner en marcha este diplomado junto al Instituto Balseiro. Es un orgullo hacerlo en una provincia con una histórica tradición nuclear, en un momento donde la energía adquiere un rol fundamental y cada vez más estratégico para el futuro de la humanidad», expresó en un mensaje dirigido a los participantes.

Weretilneck remarcó además que la formación resulta clave frente a los cambios que atraviesa el sector: «Cuantos más nos preparemos para la transición energética y el futuro de la energía nuclear, mejor posicionados estaremos, teniendo además en nuestra provincia instituciones de enorme prestigio internacional».

La Directora del Instituto Balseiro, Graciela Bertolino, señaló que «la provincia necesita ciudadanos y ciudadanas informados, preparados para comprender el desarrollo tecnológico y energético que se viene».

«Para el Instituto Balseiro poder trabajar en conjunto para dictar este diplomado es un deber y una alegría. Creemos que el conocimiento tiene que ser accesible, claro y estar al servicio de nuestra comunidad«, agregó.

Por su parte, la Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri, subrayó el compromiso de la Provincia para que la agenda energética «también sea una oportunidad de formación para los rionegrinos», acompañando la diversificación productiva y la innovación tecnológica junto a las instituciones académicas.

«Nuestra responsabilidad como Gobierno es brindar herramientas de calidad para posicionar a la energía en la agenda pública con información sólida, y capacitar a profesionales para que se conviertan en divulgadores en sus respectivos espacios de desarrollo», afirmó.