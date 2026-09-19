Necrológicas de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 19 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Franco de Padilla, Graciela
Con profundo pesar, despedimos a nuestra amada amiga Graciela Padilla. Dios dé consuelo a su esposo Guillermo e hijos Pablo y Eduardo. Permanecerá en nuestros corazones para siempre. Alicia y Carlos Madriaga. y flia.
CORIOLANI, DOMINGO CEFERINO
Falleció en General Roca a los 71 años. Su esposa: María Angélica San Vicente. Sus hijos: Luciano, María Antonella, María Agustina y Marco. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer hasta las 13 hs en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, fueron inhumados en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Garcia, Fernando
Falleció en Cipolletti, el 17 de Septiembre de 2026. Sandra Badillo acompaña a su tía y madrina Mabel Badillo, hijos y nietos, en estos momentos de inmenso dolor.
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