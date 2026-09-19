Necrológicas de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

Franco de Padilla, Graciela Con profundo pesar, despedimos a nuestra amada amiga Graciela Padilla. Dios dé consuelo a su esposo Guillermo e hijos Pablo y Eduardo. Permanecerá en nuestros corazones para siempre. Alicia y Carlos Madriaga. y flia.

CORIOLANI, DOMINGO CEFERINO Falleció en General Roca a los 71 años. Su esposa: María Angélica San Vicente. Sus hijos: Luciano, María Antonella, María Agustina y Marco. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer hasta las 13 hs en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, fueron inhumados en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO