El efecto mariposa: un drone en Arabia amenaza con subir el precio de la nafta en Argentina y potencia a Vaca Muerta

Vaca Muerta se inserta en el mundo y las crisis globales también dejan coletazos en el país.

En este 2026, más que nunca, Vaca Muerta busca abrirse un lugar en el mapa mundial de los proveedores de energía. Pero la irrupción internacional no es un solo sentido direccional. En un claro efecto mariposa de la geopolítica actual, esta semana un drone que cayó en Arabia Saudita está a punto de hacer subir las naftas en Argentina. Pero hay aún más aleteos.

El conflicto bélico en Medio Oriente está a pocos días de cumplir los siete meses de desarrollo, y lejos de encaminarse a una resolución, la escalada de ataques afectó aún más que antes a la provisión de petróleo.

Puntualmente, un ataque con drones en Arabia Saudita terminó sacando de servicio el oleoducto Este-Oeste de ese país durante varias jornadas. Si bien ya se trabaja en su reactivación, el aque sacó de la oferta mundial a unos 6 millones de barriles diarios, algo así como el 5% del petróleo que a diario consume el mundo.

Este cambio disparó rápidamente la cotización del crudo a nivel global, pues se suma a la continuidad del bloqueo del Estrecho de Ormuz, con lo cual el recorte en la disponibilidad de petróleo a nivel mundial llegó por días hasta el 10%.

El aleteo de esta mariposa en Oriente Medio repercutió en la torre de YPF de Macacha Güemes, en donde las señales de alerta se encendieron pues el “buffer” aplicado en los precios de los combustibles vuelve a crujir.

Los ataques con drones en Arabia Saudita sacudieron la cotización del petróleo.

A principios de mes, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, detalló a EnergíaOn que la continuidad del sistema que mantiene estables los precios en surtidores dependía, fundamentalmente, de cómo se comportara el precio internacional del petróleo.

Es que, el sistema tiene un precio de referencia anclado en torno a los 90 dólares por barril. Si el precio internacional baja, se activa el recupero por parte de las refinerías, algo que en la práctica solo se logró por unas semanas.

Pero el problema está en la vereda opuesta, cuando el precio internacional de referencia supera esa línea de los 90 dólares. Y precisamente este mes no solo está entrando en la tercera semana consecutiva de valores sobre esa franja, sino que la escalada de precios tras el ataque con drones lo llevó incluso a estar en torno a los 110 dólares.

Volviendo al efecto mariposa, el ataque en Medio Oriente, está muy cerca de hacer saltar por segunda vez el buffer, dado que ya hubo un primer aumento en julio (del 1%) cuando además el gobierno nacional decidió aumentar el precio de los impuestos a los combustibles.

Por estas horas, todo depende de si la reactivación del oleoducto saudí logra calmar a los mercados y bajar finalmente el precio. En una ecuación en la que el 1 de octubre incidirá un factor más, que es si el gobierno de Javier Milei, finalmente aplica una actualización en los impuestos a los combustibles o si vuelve a prorrogar su carga, como hizo este mes.

Los efectos positivos: más exportaciones y avances en el GNL

En el vaso medio lleno del aleteo de la mariposa de Medio Oriente está en el impacto no solo en las exportaciones desde Vaca Muerta, sino también en las ventas de la producción futura.

El primer efecto ya es visible: las exportaciones de petróleo argentino -mayormente de Vaca Muerta- se incrementaron al punto que son la clave del superávit de la balanza comercial energética, con valores récord, tanto en volumen como en los dólares generados.

Durante el primer semestre del año, el petróleo fue el producto unitario más exportador de Argentina, superando a la soja. Y es lo que explica que a julio, la balanza comercial energética registre un superávit de 6.853 millones de dólares.

Pero de cara al futuro, es donde se ve el vaso más lleno: el GNL. En esta semana, YPF participó de Gastech, el encuentro global de la industria del gas que se realizó en Bangkok y desde donde la petrolera de bandera anunció que está a un paso de sellar los contratos de venta de la producción del futuro proyecto Argentina LNG.

Marín de YPF, junto a referentes de Eni y XGR durante Gastech.

El programa exportador de gran calibre, que por ahora YPF desarrolla en alianza con la italiana Eni y la emitarí XRG del Grupo ADNOC, capturó la atención de más clientes de lo planeado.

El eje de la atención está en lo que tanto la nueva Guerra del Golfo, comi la previa invasión de Rusia a Ucrania, dejaron como mensaje al resto del mundo: la necesidad de no tener un solo proveedor de su energía para evitar potenciales bloqueos o desabastecimientos.

En este tablero de la geopolítica, la producción de Vaca Muerta no solo aparece como “la nueva alternativa aún sin comprador”, sino que en especial se consolida con el plus de ser un proveedor ubicado lejos de los ejes de conflictos armados y sin la necesidad de pasar por puntos de estrangulamiento marítimo, como sucede con Ormuz o incluso con Panamá.

La firma de estos acuerdos de preventa es la base con la que se buscará el mayor financiamiento externo de América Latina, por unos 16.000 millones de dólares de los 51.000 que se estimaron para todo el desarrollo.

YPF le puso fecha de inicio a las obras del GNL

Desde el escenario de Gastech, el propio CEO de YPF dejó algunos mensajes clave de cara al gran proyecto exportador. En primer lugar, marcó que junto a los socios “avanzamos hacia la decisión final de inversión (FID) este año y también hacia una expansión que nos llevará a 18 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA).

Esta expansión implica consolidar la parte del plan que inicialmente se había planeado con Shell, y que al sumar el primer proyecto ya en marcha, el del consorcio Southern Energy, permitirá a Argentina llegar a una producción total de GNL de 24 MTPA, elevando su rango exportador.

Pero además de esto, Marín se mostró confiado en los avances alcanzados y le puso una fecha de arranque a los trabajos. “Argentina LNG es hoy el proyecto más importante para mí y para la compañía. Estamos trabajando intensamente en el financiamiento junto a agencias de crédito a la exportación (ECAs) y bancos comerciales. Hacia fin de año estaremos firmando el FID en Buenos Aires y, en febrero del próximo año, avanzaremos con las primeras obras y la ejecución del proyecto”, aseguró el CEO de YPF.